“瓜果地图”里的民生温度

近日，陕西西安市发布174处夏秋瓜果临时销售点信息，群众有了家门口的“瓜果地图”。人们通过手机，即可查询每个销售点的详细位置。

城市管理常常面临一管就死、一放就乱的两难。管得太严，少了些活力与烟火气息；管得太松，容易凌乱拥挤、留下隐患。

如何在管与放之间寻找平衡点，在保证城市整洁亮丽、有序运行的同时，让群众的生活更便捷、舒适，做到既秩序井然又活力四射、既美丽整洁又烟火升腾，考验着城市管理者的能力与担当。

人民城市人民建，人民城市为人民。西安绘制“瓜果地图”，既畅通了农产品销售渠道，又方便了市民生活，体现出绣花般的细心、耐心、巧心，彰显着民生温度。

精细化管理背后，是系统施策的方法论。西安在设置瓜果临时销售点时，严禁任何单位收取摊位费用，防止公益变私利；要求销售点不得占压盲道、妨碍交通秩序和行人通行，保障群众顺畅出行；增设生活垃圾处理设施，加强清扫保洁和垃圾清运，保持整洁的市容。

城市管理是复杂的系统工程。老旧小区改造、架空线路落地、断头道路打通、社区食堂设立……每一件关键小事，牵涉面都很广，与群众生活息息相关。党员、干部既要实干担当、增强服务意识，也要充分发挥主观能动性、创新工作方法，以细心工作“绣花针”穿起城市管理“千条线”。

城市管理是“面子”，群众幸福是“里子”。在细微处下功夫、见成效，满足群众所需所盼，让市政建设和群众幸福紧密衔接、有机统一，才能让群众在一项项暖心举措中感受民生温度与幸福质感，推动城市“面子”更美、“里子”更厚。

（摘编自《陕西日报》）

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 05 版）