为何大暑养生重养心？

答：高温酷热，易动肝火，人们常会觉得心烦意乱、食欲不振、急躁焦虑等。此时宜保持良好心态，越是天热越要平心静气，避免不良刺激。

日常饮食可选择具有清心降火、养心安神效果的食物，如茯苓、麦冬、菊花、金银花、大枣、莲子、百合、小米、冬瓜、苦瓜、西红柿、西瓜、香蕉、苹果等。同时，调整起居，保证充足的睡眠。因为睡眠与情绪和免疫力密切相关，睡眠不足则抵抗力差。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端