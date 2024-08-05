为何大暑养生重养心？
答：高温酷热，易动肝火，人们常会觉得心烦意乱、食欲不振、急躁焦虑等。此时宜保持良好心态，越是天热越要平心静气，避免不良刺激。
日常饮食可选择具有清心降火、养心安神效果的食物，如茯苓、麦冬、菊花、金银花、大枣、莲子、百合、小米、冬瓜、苦瓜、西红柿、西瓜、香蕉、苹果等。同时，调整起居，保证充足的睡眠。因为睡眠与情绪和免疫力密切相关，睡眠不足则抵抗力差。
——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》
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答：高温酷热，易动肝火，人们常会觉得心烦意乱、食欲不振、急躁焦虑等。此时宜保持良好心态，越是天热越要平心静气，避免不良刺激。
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