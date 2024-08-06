培养运动习惯 尽享快乐暑假

夏日的热情与奥运会的激情交织而来，第33届夏季奥林匹克运动会在法国巴黎举办，全球的目光聚焦于这场四年一度的体育盛事。对中小学生而言，这个暑假正是感受奥运魅力、增强自身体质、培养运动兴趣和习惯的好机会。学校、家长应抓住这一契机，引导学生将“看奥运”的激情转化为投身日常体育锻炼的动力，做到科学、安全、合理运动，在运动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。

“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言是奥运精神的重要内涵，这不仅是对运动员追求卓越、勇于挑战自我的高度概括，也是激励每个人不断进取、超越自我的精神灯塔。对于中小学生来说，感悟奥运精神，激发运动热情，意味着要在日常生活中勇于尝试新事物，面对困难不退缩，学会团队合作。家长应鼓励孩子观看奥运赛事，通过观看比赛直观感受体育竞技的独特魅力和运动员的拼搏精神，激发孩子对体育运动的兴趣和热爱。在与孩子一起观看比赛的过程中，家长可以和孩子讨论交流感受，帮助孩子拓宽运动视野，挖掘竞技体育的魅力。

兴趣是最好的老师，只有孩子真正感兴趣，才能在运动中获得乐趣，从而坚持下去。家长和老师应观察并了解孩子的兴趣所在，鼓励他们尝试多种运动，如羽毛球、游泳、篮球、体操、乒乓球等，引导他们从中找到真正热爱的运动项目。

挖掘孩子兴趣点后，要科学制定规划，引导孩子合理安排暑期时光。首先，家长要与孩子一起进行身体评估，了解体能状况、运动偏好，从而设定科学、合理、可达成的运动目标，比如提高跑步速度、增强篮球技能、学会不同的泳姿等。《“健康中国2030”规划纲要》提出，实施青少年体育活动促进计划，培育青少年体育爱好，基本实现青少年熟练掌握1项以上体育运动技能，确保学生校内每天体育活动时间不少于1小时。在孩子暑期运动计划中应包含每周的运动频率、每次运动的时长和强度，确保每天有适量的运动时间，但也要避免过度训练导致的疲劳或伤害。一般建议，小学生每周进行3至5次中等强度运动，每次约1小时，中学生可适当增加至每次1.5小时。科学合理地制定个性化的运动计划与目标，能够让孩子更有动力去执行，也更容易看到效果。

为促进中小学生体能的全面发展，可以在暑期运动计划中加入多样化的运动项目。跑步、游泳等能够提升心肺功能，增强耐力；俯卧撑、深蹲等有助于肌肉伸展，增强爆发力；跳绳、乒乓球等能提升身体的灵活性和协调性。此外，中小学生还可以尝试一些团队合作的运动项目，如足球、篮球等，培养社交能力，树立规则意识和团队协作意识。

需要注意的是，良好习惯的培养并非一蹴而就。孩子刚接触一项运动时往往充满热情， 但随着时间推移， 热情逐渐消退，坚持和毅力就成为运动习惯养成的关键。巴黎奥运会期间，媒体对于运动员训练故事、成长经历的报道，可以让孩子深刻感受到运动员面对挫折时的坚韧不拔，以及为梦想坚持不懈的努力。以优秀运动员为榜样，家长与孩子可以互相鼓励和监督，逐步将运动融入日常生活，养成良好的运动习惯。比如，安排家庭运动日，组织家庭成员一起进行户外跑步、骑自行车等活动，在增进亲子关系的同时，也能让孩子感受到运动的乐趣。

家长应对孩子的努力和进步给予积极的反馈和鼓励，让孩子在成就感中不断前行。家长可以给孩子设定一些运动小目标，达成一项即给予适当奖励，并逐步引导孩子自行安排和坚持运动计划，帮助孩子克服可能影响运动习惯的障碍，通过运动日记、打卡记录表等方式让孩子学会自我运动管理，养成受益终身的良好习惯。

参与体育运动，不仅可以强健体魄，缓解学习压力，还能够促进青少年心理健康，对中小学生心理品质的塑造起到至关重要的作用。

巴黎奥运会期间，赛事主办方为运动员开设了70种语言的心理健康咨询热线，保障运动员的心理健康。在日常运动中，家长要让孩子明白，运动是为了感受快乐、挑战自我、提升自我，而不是为了与他人竞争或满足他人的期望。只有增强心理韧性，保持身心平衡，才能更好地享受运动带来的健康和快乐。在运动过程中，孩子难免会出现负面情绪，这时家长应尝试接纳并化解他们的情绪，帮助孩子做出正确的选择，增强孩子的抗挫折能力，关注运动过程中的体验和感受，而不是过分追求成绩和排名。

在运动过程中，安全问题也不容忽视。在开始运动前，中小学生需要了解相关的安全知识和注意事项，比如运动前热身和运动后放松的重要性、运动器材的正确使用方法等，家长和老师应提供必要的指导和培训，确保孩子在安全的环境下进行运动。此外，还要注重培养孩子的自我保护意识，教会他们遇到突发危险时如何迅速反应，以及在运动中如何避免与他人发生碰撞或冲突。夏季运动要特别注意防暑，避免在高温时段进行户外运动，及时补充水分，并在运动后进行适当的降温措施。建议采用“运动—休息—恢复”的循环模式，确保中小学生在运动后能够得到充分的休息和营养补充，这有助于恢复体能，降低运动损伤的风险。

暑假是中小学生探索世界、发展兴趣的宝贵时光。通过合理规划和科学指导，孩子们不仅能在暑期通过运动获得快乐和健康，更能在此过程中培养积极的生活态度和长期的运动习惯。在这个奥运之夏，让我们携手为孩子开启一段快乐而健康的运动之旅，让运动成为他们生活中不可或缺的一部分，让孩子以强健的体魄迎接更具挑战的未来。

（作者：宋巍，系北京体育大学副教授）