三伏天减肥效果加倍？掉秤的多半是水！

有没有人发现夏季，特别是三伏天减肥掉秤快？难道夏季真是黄金“甩肉”期？真相可能让你失望了，伏天减肥减掉的往往是身体里的水分而不是脂肪。补水后，体重还会被“打回原形”。7月“科学”流言榜揭晓，对近期热门的健康伪知识进行集中辟谣。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言 趴着午休会导致胃下垂

午后趴在桌子上小憩是很多人的习惯，但醒来后多会手脚麻木、胃胀气难受。因此，网络上流传着“长期趴着睡会导致胃下垂”的说法。

真相 趴着睡不会导致胃下垂。胃下垂发生的原因复杂，常见于瘦长体型的人。此外，不良的饮食习惯（如餐后马上运动）、手术影响、特殊疾病及其他身体因素也是造成胃下垂的常见原因。

不过，趴着睡确实会影响胃肠功能，特别是饭后立即趴睡，胃肠蠕动下降加之胃部受挤压，食物难以充分消化，易产生胃胀气等症状。

因此，专家建议，如果午休时没有床，可仰靠在椅子上，放个靠枕到腰椎下部形成支撑，再用一个U形枕垫在颈后，可缓解入睡后腰部和颈部肌肉的受力，防止劳损及受伤。需要注意的是，最好在饭后散步15分钟到30分钟再午休。且人睡熟后体温调节能力下降，午休时可以盖上薄毛毯或衣服，避免受凉。

流言 长期喝茶会导致缺钙

“长期喝茶或喝浓茶会导致缺钙”是网上广为流传的说法，理由是茶中的草酸抑制钙的吸收，咖啡因则增加钙的流失。

真相 这种说法并不准确。草酸在植物中广泛存在，茶树的鲜叶中确实含有草酸，不过，在茶的鲜叶制作成茶叶的过程中，大部分草酸都被破坏了。在成品茶叶中，每克红茶干茶能够溶解到茶汤中的草酸只有几毫克，而绿茶和乌龙茶更少，只有1毫克左右。这些草酸即便全部与钙结合，损失的钙最多也就几十毫克。这跟人们每天1000毫克的钙需求量相比，少到可以忽略不计。

与之相比，人们从蔬菜中摄入的草酸远比茶要多。例如，十几克的菠菜就足够人摄入约100毫克草酸。同样，对于莴笋、芹菜、西兰花、萝卜等蔬菜，也仅需几十克的量，人就能从中摄入大约100毫克的草酸。

此外，咖啡因虽然会给人体中枢神经系统带来一定的兴奋作用，但没有证据表明它会影响人体吸收钙。一般情况下，每天几百毫克的咖啡因对健康的益处超过其可能带来的风险，而一杯200毫升的茶汤中，咖啡因的含量少则十几毫克，多则不过五六十毫克。

所以，日常生活中，我们通过食物多样化获得足够的钙就好，完全不必过于担心喝茶会影响钙吸收。

流言 三伏天减肥事半功倍

有人把“三伏天”奉为减肥的黄金期，理由是这段时间人们新陈代谢活动旺盛、食欲下降，减肥事半功倍。

真相 就医学统计数据来看，季节与减肥并没有较强关联。现实生活中，人们在“三伏天”锻炼后，体重下降率确实比平常要大些，这往往是出汗较多、身体水分流失所致。补充水分后，体重又会反弹。

如果过度盲信“三伏天”减肥效果，在天气炎热情况下过度运动和节食，反而更容易引发中暑、电解质紊乱以及脱水等症状，威胁健康甚至生命。

专家提醒，夏季减肥要及时补充足够的水分及电解质，保证身体不脱水。此外，运动强度应适当降低，单次运动时长也要相应缩短、量力而行。对一些有基础疾病的人来说，“三伏天”运动更要谨慎。

流言 晒太阳能预防骨质疏松

晒太阳是不少人眼中最佳的天然保健品，他们认为不爱晒太阳是导致骨质疏松的重要原因之一。

真相 维生素D是一种人体必需的维生素，人体不能自行合成，需通过日晒或食物摄入获得。晒太阳可以帮助人体合成维生素D，弥补饮食中维生素D不足的缺陷，但并不能保证可以预防骨质疏松。

因为骨质疏松是一种多种因素导致的症状，近些年的研究数据表明，并没有什么单一的影响因素能够避免骨质疏松的出现。另外，晒太阳也有其害处，即紫外线会增加罹患皮肤癌的风险，并且长期累积的紫外线照射还会导致皮肤干燥和衰老。

那么，如何掌握一个“合适的量”，让“晒太阳”既能合成足够的维生素D，又能避免伤害皮肤呢？很遗憾，迄今为止并没有这样的科学数据。因为，合成维生素D和伤害皮肤都源于阳光中的紫外线——紫外线强、晒的时间长，合成的维生素D就多，对皮肤的伤害也大；紫外线弱、晒的时间短，合成的维生素D就少，对皮肤的伤害也小。

相关专业研究机构建议：“在上午10点到下午3点之间的阳光下，每周晒两次（不用防晒霜），每次5到30分钟。”

流言 助听器让老人“越戴越聋”

有些老年人即使听力下降明显也拒绝配戴助听器。他们认为助听器会让人越戴越聋，自己一旦戴上助听器就摘不下来了。

真相 实际上，如果是在正规助听器验配场所，由专业的验配师经过严格的听力测试、调试验配的助听器，是不会让人越戴越聋的。只有助听器质量不达标，验配流程不科学，才有可能造成听力下降。此外，部分老年人的高血压、糖尿病等基础性疾病，以及年龄增长等因素，也可能会引起听力的进一步下降。所以，不能把听力下降的原因归结到佩戴助听器上。

老年人是听力问题的高发群体。受身体机能衰退或疾病影响，老年人普遍存在一定程度的听力障碍。若不及时干预便会影响他们的日常交流，还有可能增加出现精神或认知功能障碍的风险。

如何科学预防听力损伤？专家建议，首先，要控制并尽可能消除噪声源，如果无法避免噪声环境，个人应做好防护措施，并定期接受听力检查；其次，要减少使用耳机的频次，并控制耳机音量的大小；再次，洗澡或游泳后，要注意保持耳道的清洁与干燥，防止发生中耳炎等耳部疾病。

流言 用保鲜膜包裹食物加热会致癌

有人认为保鲜膜毕竟是塑料制品，用其包裹着食物进行加热，会向食物中释放致癌物质，引发各种癌症。

真相 该说法不准确。提到保鲜膜，大家可能会想到致癌的“增塑剂”。邻苯二甲酸二（2-乙基己基） 酯（DEHP）作为聚氯乙烯（PVC）等塑料制品的增塑剂，可增加塑料的弹性和韧性，被广泛应用于塑料工业。含有DEHP增塑剂的PVC保鲜膜确实存在一定风险，但其他种类的保鲜膜不用过于担忧。

那么，PVC保鲜膜的风险到底有多大呢？目前的研究显示，DEHP对动物生殖和发育的潜在影响有限，且这些研究多是在远高于日常生活中暴露量的情况下进行的。我们在实际生活中接触到的DEHP浓度通常远低于导致健康问题的剂量。因此，只要DEHP的使用符合相关要求，合理使用就不用过度担忧。

不过需要注意的是，尽量不要使用同一张保鲜膜多次覆盖食物。另外，一定要通过正规途径购买保鲜膜产品，千万不要因为贪小便宜购买不合格的产品。当然，出于环保的角度，专家建议大家尽量减少使用一次性塑料产品。

流言 遮阳伞和雨伞可以混用

有些人认为遮阳伞和雨伞本质上没有区别，遮阳伞也可以用来防雨。

真相 遮阳伞和雨伞是有区别的，工艺、结构和检测指标都存在差异。首先，涂层处理不同。雨伞的主要功能是防风防雨，而太阳伞的主要功能是防晒、防紫外线。一般雨伞的伞面涂层主要选择防水型涂层，而防晒伞使用银胶等具有紫外线屏蔽功能的涂层。其次，织物密度及面料不同。防晒伞织物紧密程度一般比雨伞大，可以起到阻挡紫外线的作用。再次，检测标准不同。评价雨伞质量的指标包括伞面防雨性能，伞面耐水色牢度，伞杆、伞骨的抗风强度等，这些指标可反映出雨伞的防风能力，以及接触雨水后的防锈能力等；而遮阳伞还要看防紫外线性能，通过紫外线防护系数和平均透射比的检测进行综合评定。

市面上遮阳伞的防晒功能主要通过伞布本身的防紫外线作用，或者在伞布上进行额外的防紫外线涂层来实现。涂层会受到外界因素，如摩擦、雨淋的影响。

少量淋雨对遮阳伞的防晒性能影响不大，但用久了以后伞面受雨水中的酸性物质侵蚀，很可能会加速涂层的老化、失效、脱落，从而降低防晒效果。同时，也有研究表明伞面在潮湿的情况下，由于水的光学传导作用，紫外线的透过率可能会增加，从而导致防晒效果的减退。

流言 孩子身材矮就打“增高针”

近年来，一些家长对孩子的身高产生焦虑，寄希望于打“增高针”等方式促进孩子长高。

真相 所谓的“增高针”其实是生长激素，但并不是所有身材矮小的孩子都需要补充生长激素。我国儿童矮小症发病率为3%，因生长激素缺乏症、特纳综合征、特发性矮身材等引发的身材矮小才需要注射生长激素治疗。大部分到门诊就诊的生长缓慢患儿，都不是因生长激素分泌不足导致的。

专家提醒，家长不要自行为孩子使用市面上销售的各类“增高”药物或保健品，否则很可能会促使性腺提早发育，骨龄提前闭合，影响身高。

流言 电风扇上绑水瓶堪比空调

“矿泉水电风扇”近期风靡网络，做法是将数个空矿泉水瓶绑在电风扇前，据称是依据物理学中伯努利原理， 使风扇具备了堪比空调的制冷效果。

真相 实际上，“矿泉水+电风扇”并不能改变周围环境的温度，说“堪比空调”有点言过其实了。这种装置等效于电扇调高了风速挡，人体感觉上会凉爽，但环境温度并不会有效降低，感觉凉爽和温度降低是两种评判标准。

瑞士物理学家丹尼尔·伯努利于1726年提出了著名的“伯努利原理”：在水流或气流里，速度小，则压力大；速度大，则压力小。电风扇产生的风自矿泉水瓶底吹入瓶中，由于瓶口较小，风在瓶口处会产生加速。根据伯努利原理，流速越大，压强越小，气体膨胀对外做功后，导致温度下降。

然而，这种降温效果非常微弱，且只限于瓶口附近。人体感觉凉快其实是快速流动的空气使皮肤表面的水分蒸发加快了，蒸发的过程能吸收周围环境的热量，使皮肤感觉凉快。

流言 “三伏贴”是治病“万能贴”

有些人把贴“三伏贴”当做夏日养生的标配，网上买上一盒自己贴一贴，希望其能达到“有病治病，没病调养”的效果。

真相 “三伏贴”是中医冬病夏治的一种特殊治疗方法，不是所有人都适合，更不能自己随意贴敷。贴敷不同穴位有不同作用，不同疾病要贴不同穴位，所需要的“三伏贴”数量及贴敷时间都不一样。

患者究竟是否适合贴“三伏贴”、怎么贴才有效等，需到正规医疗单位经医生“望闻问切”等一系列诊断流程才能综合判断。例如，所贴敷的部位皮肤有创伤、溃疡，或者对贴敷材料本身过敏，就要慎重使用，孕妇以及哺乳期妇女要慎用三伏贴。此外，有某些急性传染病，或糖尿病、血液病、严重心脑血管病等患者，更需医生综合判断施用。

目前，“三伏贴”没有标准统一的配方和配比，市场上有部分产品标注的是“健”字号，也有产品标注的是“械”字号“药监备案”等。专家建议，市民选择和贴敷三伏贴要到正规医疗机构，千万不能依据自己的判断，去网络上任意购买、随意贴敷。