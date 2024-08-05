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暑天如何防伏泄？

2024年08月05日17:06 来源：人民网-人民好医生

答：暑天饮食当以熟食、温食为主，尽量少吃生冷冰镇食物。暑热蒸腾之下，不少人为求快速降温，常常一瓶冰镇饮料大口大口的喝下，这样很容易损伤脾胃阳气。若因贪凉引发胃脘不适，可以服用姜枣茶提升脾胃阳气。

食物保存要得当，夏天极易变质，饮食不节或不洁饮食都很容易导致各种肠胃疾病，尤其民间所说的“伏天泻”则最为常见。

——《个人健康手册（二十四节气·大暑篇）》

                         

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(责编：马晓慧、权娟)




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