担心口腔问题影响孩子颜值？别太焦虑！｜健康过暑假

如今，一说起儿童错颌畸形的相关问题，家长都很焦虑，担心日后影响孩子的颜值。很多家长在遇到孩子牙齿发育过程中出现的一些“异常”现象时，容易产生恐慌心理。

其实，家长不必过度担心。今天，就从儿童年龄增长和生长发育方面，讲讲儿童牙齿发育几个阶段可能出现的一些牙列错颌“异常”现象。

胎儿出生时就有牙齿萌出称为“诞生牙”，在新生儿期就长出的牙齿称为“新生牙”，二者统称乳牙早萌，多见于下颌中切牙。这些多数是正常牙齿，少数是多生牙。早期萌出的乳牙多数没有牙根或牙根发育不全，松动明显。处理原则：婴儿早期萌出的乳牙如果极度松动，有脱落误吸的风险，建议拔除。如果乳牙松动不明显，婴儿进食时，舌系带和舌腹部与下前牙反复摩擦，会造成创伤性溃疡。如果溃疡反复，难以治愈，影响进食时，家长应带婴儿到医院就诊，将早萌的乳牙拔除。

需要鉴别的是，新生儿牙槽黏膜上可能会出现粟粒大小的半球形角化物，呈白色或灰白色，称为上皮珠，其数量从一个到数十个不等。此种情况无需治疗，婴儿出生后数周可自行脱落。

早期，孩子的乳牙可能会出现“地包天”的情况。根据发病机制，“地包天”可分为牙源性、功能性和骨源性三种。

牙源性反牙合是由于牙齿错位导致的。功能性反牙合是上下颌骨正常，下颌功能性前移位导致前牙反牙合。骨源性反牙合是由于上颌骨发育不足或下颌骨发育过度，或二者皆有之。

治疗原则：早发现，早治疗。有些牙源性“地包天”在上下颌切牙换完牙齿后会自行调整到正常关系。还有一些因不良习惯导致的“地包天”可以观察，不需要进行早期干预。

如果家长能够督促孩子改掉不良习惯，孩子的“地包天”问题可以自行退回到正常咬合关系。还有一种情况是，年龄小于3岁的孩子，不能配合口腔检查和治疗时，也可以先观察。

儿童下颌乳前牙的萌出早于上颌乳前牙，而且下颌恒前牙从下颌乳前牙舌侧萌出，随着下颌恒前牙的萌出，下颌乳前牙牙根会逐渐被吸收，进而松动脱落。这个阶段，家长往往因担心孩子会有“双排牙齿”而感到焦虑，急于带孩子就诊。其实，多数舌侧萌出的恒切牙可以自行调整，乳牙自行脱落，不需要急于处理。若出现上述情况，家长不必恐慌，定期观察孩子的牙齿发育情况即可。

“双排牙齿”的预防：1.选择进食一些需要啃食、有嚼劲的食物，以促进咀嚼系统的发育。2.养成每天至少刷两次牙和使用牙线的习惯，以防牙齿龋坏造成牙列拥挤。3.家长要养成定期检查孩子口腔卫生的习惯，如果发现孩子的下恒切牙已经萌出，乳下切牙仍然没有松动时，要及时带孩子去口腔科就诊。

随着儿童上颌恒切牙的萌出，中间两颗中切牙之间会出现“扇形”间隙，影响美观，这时家长往往急于带孩子就诊。

造成儿童这一阶段“扇形”间隙的主要原因是上颌恒侧切牙萌出过程中压迫恒中切牙牙根，导致恒中切牙冠向两侧移位，出现“扇形”间隙。这种情况不需要处理，待儿童上颌恒侧切牙萌出到位后，“扇形”间隙会逐渐消失。

但是，家长要注意观察孩子是否有多生牙、埋伏牙、唇系带、不良口腔习惯导致的间隙不能关闭等问题。如果观察期间，间隙没有变化且还在增加，家长要及时带孩子就诊。

随着混合牙列期儿童下颌恒切牙的萌出，四颗切牙会出现拥挤不齐的现象。

不过，孩子此时正值乳、恒牙替换期，牙齿常为暂时性拥挤。此时，只要两侧第一恒磨牙近中面间的现有牙弓弧度等于或大于所有后继恒牙的牙冠总宽度，其拥挤错位多可在替牙过程中自行调整到正常位置。但是，有些特殊情况需要加以关注。

日常生活中，家长要多学习口腔卫生保健知识，从孩子第一颗牙齿萌出时就帮助孩子养成良好的刷牙习惯，并在保证孩子营养正常摄取的前提下，控制其饮食中糖的摄入量。

此外，要多让孩子进食一些有嚼劲的食物，来训练和增强孩子的口腔咀嚼功能，促进颌骨生长发育和牙齿排列。如果孩子的牙齿在发育过程中出现了异常情况，家长要及时带孩子去医院就诊。

作者：首都医科大学附属北京天坛医院 张欣泽

审核：国家健康科普专家库专家、北京大学口腔医院口腔颌面外科主任医师 彭歆

策划：张灿灿 王宁

编辑：穆薪宇