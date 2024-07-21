中药“走”出药房成爆款 年轻人掀起养生热潮

宁夏银川，炎炎夏日，记者发现不少年轻人把手中的“冰美式”换成了“新中式”，开辟出了一条新的“养生”赛道：中药茶饮。

“一说起中药，首先想到的是苦，没想到中药茶饮口感不错。”20日，市民李女士在银川市中医医院购买了乌梅汤后迫不及待地用茶杯冲泡了一袋。李女士说，相比奶茶店的乌梅类饮品，医院的乌梅汤喝起来整体有淡淡的花香味，不会感觉很甜腻，价格也非常实惠。

记者了解到，中药茶饮自去年兴起又在今年风头更盛，全国各地不少中医院、药房都将养生融入日常，推出一批中医药爆款产品。浙江省中医院推出2.0版乌梅荷叶饮，武汉市第一医院上线五花茶，宁夏中医医院暨中医研究院推出11款本草茶饮系列，均销售火爆。

“没想到中药茶饮这么火，我们医院推出了10余款中式茶饮，茶饮品类主要有益气、养阴、补气、祛湿等体质调理茶，还有各类养颜、减脂茶饮，药食同源是寓医于食，变‘良药苦口’为‘良药可口’，让中医‘治未病’更好地服务于大众。”宁夏中医医院暨中医研究院中草药房内，药剂科相关负责人指着一旁忙着抓药、称药、封袋的药师对记者说，最近这里特别忙，补货的速度赶不上年轻人抢购的速度。

如今，中药茶饮已成为众多年轻人社交圈里的养生消费“新宠”。宁夏中医医院暨中医研究院、银川市中医医院等推出的明目清金饮、五仙饮、八宝汤、解暑汤等，广受年轻人的喜爱。银川的大街小巷一些主打药食同源的茶饮店也悄然出现，它们将现熬现煮的传统中药药材融入奶茶、咖啡等流行饮品，红参熬夜水、苦尽甘来败火神器水、晚安水......每个产品功效关键词，都击中这届年轻人的不同需求。记者在各电商平台搜索“中药茶饮”，茯茶、陈皮、桂圆、红枣、乌梅等成为常见选择，还有线上的药店针对各种不同症状售卖中药茶包。

据艾媒咨询《中国中药茶饮行业消费行为调研》数据显示，今年以来，越来越多的消费者开始关注并尝试中药茶饮，购买意愿不断攀升，75.47%的消费者表示相对于传统茶饮而言，更愿意购买中药茶饮。此外，有超七成的消费者满意中药茶饮的功能效果。中药茶饮爆火，一方面是顺应了时下人们对养生的高需求，另一方面也满足了年轻人的尝鲜心理。

中药茶饮的出圈，让社会大众对中药的接受度、信任度越来越高。相比于传统中药，中药茶饮便于携带，易于冲泡，符合现代人的快节奏生活方式，无论是在办公室还是家中，只要身边有开水和水杯，就可以通过闷泡或养生壶炖煮冲服。

此外，记者走访期间，不少药房纷纷提醒，尽管“新中式”中药茶饮以饮品形式呈现，但其本质仍属于中药范畴，因此在使用过程中必须遵循中医的辨证施治原则。(记者 于晶)