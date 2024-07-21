“萌”力不减 大熊猫“福宝”回国后首庆生

7月20日是大熊猫“福宝”4岁生日，在中国大熊猫保护研究中心(以下简称“熊猫中心”)卧龙神树坪基地，从韩国仁川特地赶来为“福宝”庆生的游客赵庆淑感叹：“‘福宝’回到中国后‘萌’力不减，希望它继续可爱，为更多人带去快乐。”

7月20日，游客在中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地看望大熊猫“福宝”。中新社记者 安源 摄

大熊猫“福宝”2020年7月20日在韩国出生。今年4月返回中国后，它顺利适应了隔离检疫、融入种群等环节，于6月12日与公众见面。

7月20日，“福宝”迎来4岁生日，这也是它回国后的第一个生日。当天清晨，“福宝”悠闲地从内圈走出，先是沿着外圈进行了一番巡视，随后漫步至庭院中央的水池旁。它轻轻将爪子浸入清凉的池水中，拍打出阵阵水花，享受着夏日的凉爽与惬意。

饲养员在攀爬架上摆放了新鲜的竹子。嬉戏过后，“福宝”径直奔向美食，凑近一番嗅闻后便靠坐在木桩旁，竹子在它的咀嚼下发出“咔嚓咔嚓”的声响。面对游客们的镜头，它毫不怯场，四肢舒展俯卧在地，开始悠闲地小憩，“松弛感拉满”。

7月20日，中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地游客排起长龙。中新社记者 安源 摄

圈舍外，看望“福宝”的游客排起长龙。来自香港的黎女士一直密切关注着“福宝”的成长动态，还曾两度赴韩国看望。这次她特地利用年假来到四川，就是为了近距离见到“福宝”。她注意到，渐渐长大的“福宝”活力依旧，“可爱也依旧”。

为表达生日祝福，52岁的游客马言连夜创作了两幅精美的水彩画，并带到了现场。一幅画作中，“福宝”握着竹子大快朵颐；另一幅中，它正俯卧酣睡，一只淘气的小鸟静静栖息在它头顶上。马言介绍，这两幅画的灵感都源于真实照片，“希望所有‘国宝’都像画中描绘的那样，健康快乐成长。”

成都游客杨先生是一位大熊猫摄影爱好者，对比自己所记录的一个多月前的影像，他欣喜地发现，“福宝”表现得更加从容与享受，“我期待冬天再次探访，记录雪地中的大熊猫”。

7月20日，中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地，大熊猫“福宝”正在水池中玩耍。 中新社记者 安源 摄

大熊猫“福宝”专业饲养团队饲养员徐翔介绍，在新环境中，“福宝”探索出多种乐趣。清晨，它喜欢在水池旁嬉戏；下午常常慵懒地趴在攀爬架上，以一种头向里、臀部朝外的姿势睡觉。它有时兴致勃勃爬上假山玩耍，或是在悬挂的竹篓中翻找美味的“窝窝头”。

“它的适应力非常强，已经融入了熊猫中心大家庭。”徐翔表示，通过环境、食物、社群和认知丰容，“福宝”已经能利用声音、气味与“邻居”进行简单交流，昨天还参加了熊猫中心举行的大熊猫集体生日会。(作者 王利文 安源)