暑期催热“萌经济” 南宁年轻人热衷“复古店铺”

走进位于广西南宁的丘比百货玩具店，琳琅满目的复古玩具引人注目，“奥特曼”“不二家”“丘比娃娃”等卡通玩偶摆放得整整齐齐。“我们推出原创‘脾气招财猫’玩具，不仅吸引热衷‘集邮’的客人专程到店购买，还销售到了日本。”店主葛太阳在接受采访时说。

随着亚文化走向大众，具有“萌属性”的小众复古店铺和展览在今年这个暑期受到民众热捧，成为热衷“二次元”的年轻人的打卡地。

记者近日走访时注意到，葛太阳经营的复古玩具店因“怀旧感”受到年轻人欢迎，店中所摆玩具均为她从世界各地“淘”回来的藏品，形态各异、产地不同，年轻人逛店时总能遇见熟知的动漫角色，从旧物玩具中勾起童年记忆。

据葛太阳介绍，由于出售的玩偶多为孤品，不少已停产数十年，难以重复销售，为此，从玩家成为店主的她凭借经验推出原创设计的“不高兴系列”脾气招财猫玩具，并赴日本东京参展，以可爱的IP形象和鲜艳涂装“圈粉”中外玩具爱好者。

葛太阳认为，脾气招财猫因生气表情受热捧，有态度的“丑萌”造型给人带来放松感，符合年轻人以情感诉求为主的消费心态。

艾瑞咨询发布的数据显示，2023年中国“二次元”行业规模同比增长27.6%，达到逾2200亿元人民币。随着“二次元”衍生品市场火爆，此类小商铺正激活商圈活力。

在桂经营着3家复古商铺的蒙慧霞说，她以销售复古玩具、复古卡通装饰品等旧物和时下火热的“吉伊卡哇”等日本漫画角色衍生品为主。

“入店打卡的多为青少年，他们热衷‘二次元’以及亚文化，有自己推崇喜欢的‘角色’。”蒙慧霞表示，她曾在开店前赴上海等地考察，发现此类“小众店铺”客群具有较高消费力，部分顾客喜欢卡通旧物的习惯与当下人们喜欢火热的玲娜贝儿、黄油小熊等网红IP相契合。

“随着中外动漫IP的不断涌现，衍生产品也层出不穷，如何让顾客挑选到符合心理预期的产品并不容易。”蒙慧霞说。

为此，她深挖入店体验，在暑期推出凯蒂猫下午茶，增设“萌元素”的拍摄打卡区以及大头贴拍摄体验等服务，摸索消费者喜好，增强顾客黏性。

“萌经济”在暑期趋热，各类主题展览活动频现。一场以“水果”为主题的室外展览正在南宁园博园举行，多个数米高的巨型水果气模装置拔地而起，借“萌版造型”引流揽客。

该策展团队负责人黎力瀚介绍说，暑期亲子活动激增，他们联合景区推出“水果”室外特展，打造“斗笠榴莲屋”“果箱美术馆”“水果诗路”等内容展出，旨在焕新假日玩法，让家长带着孩子在游玩中学习水果相关知识。(作者 俞靖)