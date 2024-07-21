一个西瓜等于六碗饭是真的吗？

西瓜和米饭的营养价值不同，并不能简单等同。不同品种西瓜的大小差异很大，热量和营养有较大差别。西瓜90%以上都是水，每100克的热量仅为31千卡；而100克米饭的热量大约为116千卡。西瓜除了水分，还有丰富的钾，夏季出汗多，西瓜正好能补水解暑。而米饭主要提供碳水化合物，是人体能量的来源。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)