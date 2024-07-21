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运动30分钟以上，才能减脂？

2024年07月21日09:14 来源：中国新闻网

　　运动30分钟以上，才能减脂吗？其实，在开始锻炼时，我们体内的糖原和脂肪就会一起为人体提供能量，运动的时间长，消耗就多。所谓运动三十分钟才能减脂，更科学的说法是：运动三十分钟以后，脂肪的消耗才会明显加速。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )

(责编：王仁宏、陈键)




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