雪域高原来了白衣天使

7月6日至13日，记者跟随“同心·共铸中国心”首都医疗专家义诊团，先后抵达海拔高度超过4200米的四川省甘孜州石渠县、青海省玉树州杂多县，见证中国人民解放军总医院第一医学中心、北京市房山区第一医院、北京市房山区良乡医院的白衣天使们为藏族同胞送医送药。

在4200米以上的高原，特殊的海拔和气候因素对白衣天使们的身体素质和意志力都是极其严峻的考验，但大家都抱着坚定的决心，积极适应当地环境，以最佳的状态投入到义诊工作中。

高原缺氧不缺爱。7月7日一大早，石渠县人民医院第二医疗区门诊楼前，排起了长队。“孩子是重度脊柱畸形，听说是北京来的大夫，天没亮就从家里出发了！”8岁的降央曲卓靠在母亲怀里，母亲红着眼眶对记者说。下午，专家们长途跋涉来到石渠县洛须镇纳扎村，看望78岁的藏族老人冷措。老人无儿无女，得知是北京的专家要来看望自己，早早把家中收拾干净。神经内科、肝胆胰外科、心内科的专家们轮番会诊，对症送药。临别时，老人双手合十，嘴里不停地念叨着：“噶正切，噶正切！（谢谢）”

7月9日清晨，在石渠县蒙宜镇蒙格村远牧点，牧民们陆续来到高原牧场的健康讲座义诊点。来自中国人民解放军总医院第一医学中心的神经内科主任黄德晖，为藏族同胞带来了高原病防治的健康讲座。“海拔4200米的高度，对任何人都是一种考验。但看到牧民们满意地离开，我们觉得值得。”黄德晖感慨。

高海拔见证高境界。7月10日，参加义诊的中国人民解放军总医院第一医学中心许阳医生面色凝重。记者细问才得知，许医生的父亲前晚突发脑梗，住进医院。“父亲需要我，高原群众更需要我！”说完，许阳含泪走进查房带教现场。凌晨一点，来自北京市房山区良乡医院的石庆龙医生出现严重“高反”，为了不影响义诊，他深夜独自来到医院急诊吸氧，早上又准时出现在义诊现场。

在高原，记者见证了白衣天使与人民群众的深厚感情，也见证了藏区同胞与祖国大家庭的血肉亲情。“同心·共铸中国心”大型公益项目自2008年发起以来，已先后组织千余家医院、3.2万人次医疗专家走进雪域高原，为需要医疗救助的群众送去温暖与希望。（记者 刘宇航）