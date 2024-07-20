俗话说，饭吃七分饱，健康活到老。但我们在生活中经常看到有些年轻人暴饮暴食。其实，暴饮暴食的饮食习惯会给身体带来伤害。因此，我们应做到食不过量。

一个人的能量需要量取决于年龄、性别、身高、体重、身体活动水平等许多因素。食不过量就是每天摄入的各类食物所提供的能量，不超过也不低于能量需要量。做到食不过量，需要先纠正以下三个错误做法。

错误做法一

减重时控制饮水量

我们很多时候分不清是饿了还是渴了，在三餐之外的时间，特别想吃东西的时候先喝一杯水，通常能缓解饿的感觉。每天坚持喝足够的水（不包括食物中的水，每人每天需额外摄入水1500～1700毫升），能帮助控制食欲。饭前半小时内喝一些水，或者吃饭前喝点汤，可以增加饭后的饱腹感。更重要的是，对于需要减重的朋友来说，脂肪代谢需要大量的水分参与，更应该多喝水。

错误做法二

狼吞虎咽式进餐

已有研究表明，吃东西速度快的人更容易胖。这是因为当你吃得太快的时候，大脑来不及接收到已经饱了的信号，等真觉得饱了的时候已经吃撑了。而且如果你一边工作、看剧，一边吃，会吃得很多还没满足感。

这里给大家介绍一种能够控制食欲的方法——正念饮食。简单来说，就是在吃东西的时候，把自己的注意力只集中在吃这件事上，静下来仔细体会当下食物的香气、温度、滋味，以及添加了哪些调味品等，觉察身体发出的信号：饥饿感是否下降，是否开始感受到饱了，现在几分饱。只要多次刻意练习，就能重新建立自己和身体的联结，做身体真正的主人，做到食不过量。

错误做法三

暴饮暴食+催吐

有一些朋友想过过嘴瘾，然后再催吐。其实，残酷的真相是，在你把食物吐出之前，身体已经吸收了一部分能量。更重要的是，催吐不仅不能减重，还会对身体造成一系列伤害：反复催吐的人，脸部两侧的腮腺、下颌下腺会肿胀，导致脸变得宽大；在催吐时，胃酸可能会腐蚀食管、声带、牙齿等；剧烈呕吐可能引起食管内压急剧上升，导致食管破裂穿孔，可能引起纵隔感染；经常催吐还会引起营养不良，电解质紊乱。

除了做到食不过量，在饮食方面，大家还要坚守营养均衡的原则，根据个体的年龄、性别和生理及生活工作状态，制订个性化的饮食计划。了解食物的营养成分，避免过度摄入高能量、高脂肪、高盐和高糖的食物。此外，食品安全同样重要，大家应选择新鲜、无污染的食品，以确保身体的健康与安全。这样的科学饮食方式，将为大家的身体奠定坚实的健康基础。

作者：国家健康科普专家库专家

四川大学华西医院临床营养科主任医师 胡雯