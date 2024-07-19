一次性使用卫生用品卫生要求等两项国家标准有修订

新华社北京7月19日电（记者顾天成）明确一次性使用卫生用品的定义和分类；完善产品卫生要求；增加、优化和调整了相关评价和测试方法……国家疾控局日前发布《一次性使用卫生用品卫生要求》等两项新修订强制性国家标准解读，介绍有关标准修订情况。

从卫生湿巾到化妆棉，从纸尿裤到卫生棉棒，一次性使用卫生用品与大众日常生活息息相关。

根据解读，我国旧版一次性使用卫生用品卫生要求标准自发布至今已有22年，在此期间，一次性使用卫生用品领域涌现了众多新产品，检测技术也得以发展。因此，旧版标准已难以满足当前行业的发展需求。

今年6月，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布《关于批准发布〈钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋〉等18项强制性国家标准的公告》。其中涉及国家疾控局管理的2项消毒领域强制性国家标准包括GB 15979-2024一次性使用卫生用品卫生要求（代替GB 15979-2002）和GB 28931-2024二氧化氯消毒剂发生器卫生要求（代替GB 28931-2012）。上述2项强制性国家标准自2025年7月1日起实施。

修订后的新标准明确了一次性使用卫生用品的定义和分类；完善了产品卫生要求；增加、优化和调整了相关评价和测试方法等。

其中，在对原材料的卫生要求方面，根据国家相关管理规范和要求，增加了原材料卫生要求中的禁用物质和生产用水要求，具体包括原材料应符合消毒产品相关规范和标准的要求，无毒、无害；不应使用废弃或使用过的一次性使用卫生用品作为原材料或半成品；原材料中不得添加《中华人民共和国药典》的药品及其同名原料等。