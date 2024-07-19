国家医疗保障局：全国医疗保障标准化工作组成立

工作组成立大会现场。人民网 陈子源摄

人民网北京7月19日电 （陈子源）全国医疗保障标准化工作组成立大会18日在国家医疗保障局召开。

工作组主任委员，国家医疗保障局党组成员、副局长黄华波介绍，标准化是推进医疗保障事业高质量发展的关键基础和重中之重。国家医疗保障局成立以来，统一18项医保信息业务编码，实现全国统一的医保信息系统“书同文、车同轨”，有力支撑医保码全国通用、异地就医直接结算、DRG/DIP支付方式改革等改革举措。

据悉，当前，我国医疗保障标准化工作有了一定基础，但全国尚未形成统一的标准化体系，标准不统一、数据不互认的现象仍然存在，影响了部门之间、地区之间的政策衔接和数据共享，为此，国家医保局成立全国医疗保障标准化工作组。全国医疗保障标准化工作组的成立，搭建了医疗保障管理服务、医疗保障待遇、医药价格招采、基金监管等标准化技术平台，将有力支撑医疗保障规范化、信息化的发展，更好满足人民群众的医疗服务需求。

黄华波表示，接下来将着力推进标准数据跨部门共享互认，规范完善监督评价机制，让医保政策更规范、公共服务更便捷、医保管理更精细，构建医疗保障标准化新体系。