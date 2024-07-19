多雨季节，当心霉菌引发过敏反应丨科普时间

霉菌以各种形态存在于空气、土壤、水域等环境中，只要温度和湿度合适，霉菌就能不断萌发、生长和繁殖。最近，我国部分地区出现持续性强降雨天气，潮湿的环境很容易导致霉菌泛滥。

霉菌最爱潮湿

自然界中的霉菌种类很多，不同霉菌菌落的表现也不一样。从颜色来看，有白色、黑色、黄色、绿色等；从形态来看，有的霉菌有明显的“毛”，有的霉菌看起来像是“脏了”。因此，并非只有“长毛”才算发霉，有些物品发生变色，也可能是霉菌导致的。

适宜大部分霉菌生长的温度为10~40摄氏度，当环境湿度达70%~99%时，霉菌的生长速度极快。

霉菌可引发多种过敏反应

霉菌可引发过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、过敏性哮喘、特应性皮炎、接触性皮炎等疾病。少数情况下，霉菌可导致过敏性肺炎或肺泡炎。此外，霉菌还能引发一些感染性疾病，其中以下呼吸道、耳部、眼部、皮肤感染较为常见。

免疫系统受损或有特定基础疾病的患者（如艾滋病患者、造血干细胞移植患者、血液恶性肿瘤及其他癌症患者、长期使用免疫抑制剂或皮质类固醇患者、先天性免疫缺陷疾病患者等），由于宿主清除真菌孢子的能力下降，可能会出现曲霉菌病等疾病。

家中的“霉菌重灾区”

卫生间

卫生间是霉菌最喜欢的室内场所。洗手池、浴缸、淋浴房的边缘，墙角、瓷砖的缝隙，木制洗浴柜的底部，都能见到霉菌的身影。

厨房

在洗碗池、橱柜、灶台边，尤其是有胶条的地方，经常可以看到黑色的霉点；使用时间较长的木制筷子、洗碗海绵、砧板，多半也逃不出霉菌的“手掌”；一些粉状调料，如花椒粉、胡椒粉等一旦受潮结块，就容易滋生霉菌。

冰箱

冰箱门上褶皱的胶条非常容易藏污纳垢，且冷藏室的温度和湿度也能导致霉菌生长。

洗衣机

洗衣后马上关闭洗衣机的盖子、不及时晾晒衣物、把洗衣机放在不通风的位置等，都可能导致机器内部滋生霉菌。

空调

长期不清洗空调，其管道和机体内部，都有滋生霉菌的可能性。

阳台

喜欢在阳台上种花花草草的朋友，应定期检查花盆的底部及周围有没有发霉。如果花草腐烂后没有被及时处理，很容易滋生霉菌。

水杯

一些水杯的结构复杂、零件较多，尤其在防漏阀、橡胶圈、吸管等处非常容易发霉。所以，使用者应定期将水杯彻底清洗、晾干，并适时更换吸管等配件。

如何预防霉菌出现

保持通风和降低湿度尽量将室内的湿度保持在65%以下，特别是厨房和浴室等潮湿区域。如果有的房间通风不畅，可考虑使用除湿机、空调等设备主动除湿。

保持清洁的生活环境定期清理冰箱、洗衣机等容易生长霉菌的家用电器，建议每年深度清洁一次，必要时可使用市面上合规的除霉产品，家用含氯和含二氧化氯成分的消毒剂也可被用来除霉。

及时丢弃发霉食物科学选购食材，减少食物囤积。一旦发现食物发霉，要及时清理。

科学利用紫外线紫外线可抑制霉菌生长，可以将书、衣物、被褥等放在阳光下暴晒，借助紫外线将霉菌杀灭。

处理霉菌时要注意这些事

如果家中有些地方出现了霉菌，该如何处理呢？若是家中的杯子、毛巾、筷子、洗碗海绵、砧板、枕头等物品出现霉菌，应及时清洗，定期换新。在处理家中墙角、水槽边的霉菌时，可以按照说明书，使用含氯消毒剂进行清除，并开窗通风。如果家中有发霉的书、鞋子，可以将其置于阳光下暴晒。清洗洗衣机、空调的难度较大，应请专业人员上门操作。

需要注意的是，在清洁过程中要做好自我防护，包括佩戴手套、口罩和护目镜，清洁后及时用流水洗手，并开窗通风。

来源：《老年健康报》

作者：四川大学华西医院 王妍潼 乔甫 孟娟 陈俊

审核：国家健康科普专家库专家、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所应急办主任 孙宗科