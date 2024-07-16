中医走进马耳他老年中心

据新华社瓦莱塔电 （记者陈文仙）中国援马耳他医疗队日前走进马耳他南部的锡杰维日间照料中心，为当地老年人举办中医养生讲座。

讲座现场，来自地中海地区中医中心的第十九期中国援马耳他医疗队队长冯骅从合谷穴、足三里穴等养生穴位入手，手把手教大家找穴位，用通俗易懂的语言详细介绍中医穴位按摩方法，引起现场民众的浓厚兴趣。活动最后，医疗队队员还为老人们提供了专门制作的乌梅祛湿茶和绿豆糕，并与他们一起制作中药驱蚊香包。

中国驻马耳他使馆参赞陈贵华在活动开始前致辞说，中马两国在卫生健康领域保持长期友好的合作关系，援马医疗队将继续以医者的仁心仁术造福马耳他人民，为促进多元文化理解、增进中马友谊作出新的更大贡献。

马耳他负责老龄化事务的国务秘书马尔科姆·保罗·阿吉乌斯·加莱亚接受新华社记者采访时表示，中医让马耳他民众尤其是老年人切实受益，相信中医在马耳他会越来越受欢迎。

此次活动是中国援马耳他医疗队开展的“关爱银龄——中医马耳他健康行”系列活动之一。1994年，中国和马耳他政府合作成立地中海地区中医中心，由江苏省卫生健康委员会派遣医疗队开展诊疗工作。

《 人民日报 》（ 2024年07月16日 17 版）