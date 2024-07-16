发展农村养老服务事关亿万农村老年人幸福生活，事关积极应对人口老龄化和推进乡村全面振兴。习近平总书记强调，“完善农村留守儿童、妇女、老年人关爱服务体系”。第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查数据显示，农村老年人年龄结构、空巢率、健康状况等指标均较城镇更为严峻，在经济收入水平和养老服务费用承受能力等方面均与城镇差距较大。实现农村地区“老有所养”，必须坚持以人民为中心的发展思想，探索多元化农村养老服务模式，健全农村养老服务体系，不断增强农村老年人获得感、幸福感、安全感。

提高农村养老服务质量水平，应以“有为政府”带动“有效市场”。不久前印发的《关于加快发展农村养老服务的指导意见》（以下简称《意见》）提出，“坚持政府引导、社会参与、集体互助、家庭尽责”。一方面，要大力推广“党建+农村养老服务”模式，依托村级党组织用好政府投放到农村基层的养老服务资源。另一方面，也要围绕完善基本养老服务、发展普惠养老服务、促进养老产业发展等目标，引导经营主体和社会力量广泛参与，激发市场潜力，为群众提供方便可及的养老服务。积极培育扎根乡村、贴近村民的养老服务经营主体，才能把养老服务网越织越密，有效满足农村养老需求。

我国农村是熟人社会，人际关系较为紧密，村民们互助互惠热情高，这是农村养老的优势所在。《意见》提出，“将村级邻里互助点、农村幸福院等互助养老服务设施建设纳入村庄规划”“有条件的村在履行民主程序的基础上，可将集体经营收益用于发展养老服务”。当前，不少地方进行了有益探索。比如，有的村子通过“老年人养老金自己拿一点、子女主动出一点、村集体经济出一点、社会力量捐一点、争取上级补一点”，办起“幸福小院”；有的村子建起积分制度，帮助送餐、协助做清洁等均有积分，可兑换物品或服务。进一步激发村集体和村民的内生动力，有利于增加养老服务供给、提升服务质量。

加快发展农村养老服务，离不开相关领域高素质劳动者和专业人才的支撑。农村在医疗、照护等方面存在短板，必须加强相关领域劳动者培训。比如，实施基层卫生健康人才培养项目，重点提升乡村医生对主要慢性病的健康管理能力；鼓励成立以低龄健康老年人、农村留守妇女为主体的农村养老互助服务队，对其中符合条件参加技能培训的人员，给予职业培训补贴。汇聚多方力量，增强农村养老服务人员整体素质，才能有效提升服务资源利用效率，更好造福群众。

“一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。”聚焦现实需求，着力提高农村养老服务质量水平，扎实推动养老事业高质量发展，就能让广大老年人享有更加幸福美满的晚年。

（作者单位：中共中央党校（国家行政学院））

《 人民日报 》（ 2024年07月16日 05 版）