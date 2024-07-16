脆李“坐上”航班的启示

时下，巫山脆李陆续成熟。近日，多架货运无人机搭载着脆李，平缓有序地降落在重庆巫山机场。这些脆李被转运至极速鲜邮航专机后，一路飞往千里外的南京。

巫山脆李是重庆水果的“金名片”，也是当地群众的“致富果”。然而，脆李具有较强的时令性，容易腐烂，如何确保在长途运输后仍保持最佳口感，一直是个难题。“脆李航班”的开通，正是为了破解这一难题。通过无人机快速转运，再搭载全货机，巫山脆李得以在最短时间内跨越千里路程，尽快与消费者见面。这一举措，擦亮了地方特色农产品名片，让其更快走出深山，走向更多餐桌。

“脆李航班”，是重庆用“邮运通”模式打通工业品下乡“最后一公里”和农产品进城“最初一公里”的具体实践。这种新模式，不仅让巫山脆李得以飞向全国，也为更多农产品创造了走出大山的机会，有助于进一步推动乡村产业的升级和发展。通过脆李运输方式的革新，可以看到一条农村产业振兴的清晰思路。

探索推广此类新型农产品流通方式，有助于推动农村经济结构从单一的农业生产向集生产、加工、销售、服务于一体的现代化农业转型。农村经济的综合竞争力增强了，就能为农村地区创造新的就业机会，吸引更多人才回流，加快宜居宜业和美乡村建设。

销售越顺畅，富裕越有望。奉节脐橙、永川秀芽、潼南柠檬……这些农产品的销路，事关群众增收致富。想走稳走好“致富路”，就要以更开放的思维，将更多高质量农产品卖到更广阔的市场，进一步提高农产品价值，激活产业链。这既是推进农业供给侧结构性改革的题中应有之义，也是夯实乡村全面振兴产业基础的内在要求。

“脆李航班”的启航，是一个具有地方特色的产业振兴小注脚，也是一次做好“土特产”大文章的积极探索。期待有越来越多“脆李航班”，带动乡村全面振兴“飞”出加速度，绘就宜居宜业和美乡村建设的新篇章。

（摘编自《重庆日报》，原题为《让“脆李航班”飞出乡村振兴加速度》）

《 人民日报 》（ 2024年07月16日 05 版）