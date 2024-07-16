为留守儿童撑起一片天

【关键词】“反向”团聚

【事件】不久前，四川广安前锋区的100余名留守儿童在当地公安民警的陪同下，乘坐大巴，前往1500公里之外的广东东莞大朗镇，与在那里务工的父母团聚。为护航这一次逆向探亲，公安部门不仅派出民辅警陪伴，还派出一辆载有应急物资的保障车随行。

【点评】

在这次跨越千里的“反向”团聚中，11岁的谢俊松在爷爷的陪同下前往东莞。前一天他和爷爷摘了不少家里的李子，还掰了一些新鲜的玉米棒，想要带给远在异乡的父母。怀着激动的心情，他和爷爷凌晨4点就起床，吃完饭赶到镇上集合。一家人的团聚，跨山越水而不以为远，路途遥远而欣然奔赴。李子、玉米棒、辣椒酱，家乡的味道，承载着家人的思念，也蕴含着孩子们对亲情陪伴的渴望。

大朗镇以毛织产业闻名，吸引了来自全国各地的务工者，其中就包括许多来自四川广安的老乡。对于留守在老家的孩子们来说，暑期是他们与父母相聚的难得机会。为了这次“反向”团聚，广安前锋区和东莞大朗镇的相关部门依托“乡情警务”机制，共同保障孩子们的交通安全；广安市公安机关还对运输公司进行了严格的资质审查，对驾驶员进行了背景调查。两个地方跨区域协作，相关部门创新工作机制，让越千里、冒酷暑的团聚成为可能，对留守儿童的关爱彰显于此，民生为怀的价值理念贯穿始终，改革发展的温度直抵人心。

亲情的呼唤，总是能触动人们的心弦。应该看到，还有很多留守儿童无法在夏天与父母团聚，他们同样需要关怀。各地各部门已采取积极行动，通过丰富多样的活动，确保留守儿童同样能够度过一个安全、快乐、有意义的暑假。江苏南京溧水区在全区8个镇街开办16个班次的公益暑托班，解决困境留守儿童家庭“看护难”；黑龙江共青团开展“情暖童心·乡伴童行”公益行动，组织大学生志愿者到留守儿童身边送知识、送陪伴；安徽桐城市举行“爱心妈妈”结对关爱仪式，用母爱般的温情陪伴孩子们健康快乐成长。这些举措，把社会各界的点滴关爱汇聚成陪伴留守儿童健康成长的暖流，滋润着孩子们的心田。

儿童是国家的未来、民族的希望。父母在外务工、儿童居家留守，千千万万个农村家庭，为经济社会发展作出了巨大贡献。关爱留守儿童，体现着人文关怀。实施好一项良心工程，需要全社会共同参与、形成合力。从政府部门来看，需要把关爱留守儿童的各项政策部署落到实处，加强基层儿童工作队伍建设，完善农村留守儿童关爱服务体系；从社会层面来看，需要广泛开展志愿服务，调动各方面力量共同关爱留守儿童。家庭、政府、学校、社会力量等各方面共同织密关爱网，才能给留守儿童温馨的港湾、温暖的环境，为他们撑起一片天。

习近平总书记强调，要关心留守儿童，“让他们都能感受到社会主义大家庭的温暖”。凝聚各方合力，以更加高效、温暖有爱的方式，给留守儿童以心灵的关怀、精神的慰藉，就能让他们一样拥有精彩的童年，在祖国大家庭里健康快乐成长。

《 人民日报 》（ 2024年07月16日 05 版）