高温三伏天 养生有“六忌”

伴随着滚滚热浪，7月15日开始进入“三伏”中的头伏。三伏天如何养生，成为很多人关注的话题。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时表示，三伏天养生要避免陷入误区，不要盲目跟从，只有“养对了”才能达到事半功倍的效果。