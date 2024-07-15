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健康“医”点通

高温三伏天 养生有“六忌”

陈子源

2024年07月15日14:36 来源：人民网

伴随着滚滚热浪，7月15日开始进入“三伏”中的头伏。三伏天如何养生，成为很多人关注的话题。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时表示，三伏天养生要避免陷入误区，不要盲目跟从，只有“养对了”才能达到事半功倍的效果。

(责编：王震、吕骞)




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