北京爱尔眼科医院启航 不断提升医疗技术和服务水平

7月13日，北京爱尔眼科医院启航。

北京爱尔眼科医院CEO李俊在致辞中表示，医院汇聚了一支高素质、专业化的医疗团队，他们将以精湛的医术、高尚的医德，为每位患者提供量身定制的诊疗方案。同时，医院还引进了国际先进的眼科医疗设备和技术，确保患者能够享受到安全、优质的医疗服务。

清华大学医院管理研究院常务副院长张宗久对北京爱尔眼科医院的启航表示祝贺，并期待双方能够携手并进、共创辉煌，为我国眼健康事业的繁荣发展贡献更大力量。

爱尔眼科医院集团北京特区副总院长王志军在致辞中表示：“北京爱尔眼科医院不仅是一个新的医疗机构，更是我们心血的结晶，是我们对未来眼科医疗发展的期许与承诺。未来，医院将继续秉承‘以人为本、精益求精’的理念，不断提升医疗技术和服务水平，努力在眼科领域取得更加卓越的成就。”

爱尔眼科医院集团董事长陈邦表示，希望未来爱尔眼科在中国能够打造世界一流眼科医学中心、国家及区域一流眼科医学中心，带动中国医疗特别是基层医疗的发展，为“健康中国战略”贡献爱尔力量。

在所有嘉宾的见证下，医院启动了“白内障助残公益项目”捐赠仪式、“爱尔眼科杯”全国少年儿童爱眼护眼绘画作品征集活动北京站启动仪式、“全生命周期眼健康管理公益服务项目”签约仪式。