广东团队揭示睡眠障碍相关干眼的发病机制

干眼是常见的影响视觉质量和生活质量的眼表疾病。中山大学中山眼科中心13日发布消息称，该中心教授袁进团队研究发现昼夜节律紊乱通过核心节律分子BMAL1下调角膜跨膜黏蛋白MUC4表达促进干眼发生发展，褪黑素能够恢复全身及局部节律稳态保护眼表。该研究成果于2日发表在《Experimental& Molecular Medicine》。

该团队通过持续改变光照周期30天模拟慢性时差反应构建昼夜节律紊乱小鼠模型。研究发现，昼夜节律紊乱的小鼠出现干眼体征，伴有角膜上皮点染，进一步研究显示角膜上皮细胞发生凋亡。此外，泪液蕨类试验与眼表丽丝胺绿染色发现昼夜节律紊乱小鼠的眼表缺乏黏蛋白保护。

该团队发现昼夜节律紊乱小鼠血清褪黑素水平明显下降。团队对昼夜节律紊乱小鼠进行褪黑素补充实验，发现褪黑素能稳定昼夜节律紊乱小鼠的全身及局部节律，恢复角膜BMAL1及角膜跨膜黏蛋白MUC4表达水平，重建泪膜功能和眼表稳态。

通过上述研究证实昼夜节律紊乱可通过节律BMAL1基因，调控角膜跨膜黏蛋白MUC4表达，引起黏蛋白缺乏型干眼，进而导致角膜上皮损伤及炎症激活，补充昼夜节律稳定剂褪黑素能够上调BMAL1与MUC4表达，减轻眼表损伤，对昼夜节律紊乱相关干眼有潜在的临床治疗价值。