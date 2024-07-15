配齐用好AED，让体育运动更安心

当前，全民健身热潮涌动，广大民众积极投身体育运动。2023年数据显示，我国经常参加体育锻炼的人数比例达37.2%，群众健身意识不断提高，国民健康水平持续改善。由于每个人身体状态各有差异，能够接受的运动强度不同，加之运动环境对人的影响也不尽相同，在运动过程中意外事件时有发生。发生意外并不可怕，如果运动场馆配备应有的急救设施，或能转危为安。

近年来，随着社会治理效能和城市经济发展水平的不断提高，在各类公共场所，自动体外除颤器（AED）越来越常见。如杭州市急救中心数据显示，截至2024年7月，该市公共场所AED的配置数量已达到8576台，主要分布在社区、地铁、火车站、景区、学校、健身场所等人流密集、突发事件易发地。在深圳市，自2017年启动“公众电除颤计划”以来，公共场所已安装AED超4.3万台，成功救治超100名心搏骤停患者。

据统计，我国每年发生心源性猝死的人数约为54万例。心源性猝死是运动性猝死的最主要原因。基于过往案例来看，对运动过程中突发的心搏骤停等危急情况，使用AED第一时间进行心肺复苏，能够很大程度挽回突发意外者的生命。因此，除加大力度科普健康运动、科学运动等知识外，为运动场馆配足AED等急救设备，将能更好为全民健身保驾护航。《健康中国行动（2019—2030年）》提出，“完善公共场所急救设施设备配备标准，在学校、机关、企事业单位和机场、车站、港口客运站、大型商场、电影院等人员密集场所配备急救药品、器材和设施，配备自动体外除颤器。”

在公共场所增加AED配备、普及使用方法的工作需要大力持续推进。目前，上海、杭州、广州、成都、深圳等城市率先推动公共运动场馆配备了AED。2024年1月1日，《上海市体育发展条例》正式施行，要求公共体育场馆应当配备自动体外除颤器，鼓励有条件的经营性体育设施配备自动体外除颤器；2021年，成都所有市属体育场馆已全部配备体外除颤器；2022年，十大广州市属公共体育场馆配备自动体外除颤器154台。

当然，AED设备价格比较昂贵，这是一个不可忽视的现实因素。如何在全国范围推动运动场馆足量配备AED设备，确保运动场馆运营管理人员具备相应急救技能，是亟须我们解决的问题。在提升设备覆盖率方面，山东淄博的探索不无启示。当地创新探索以租代购模式，让设备配置维护更高效。通过财政补贴等多项政策手段，推动经营性运动场馆配备AED设备，并强化急救知识普及与培训，将让体育健身运动多一重保障，让人们多一份安心。