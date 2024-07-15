“三伏天”虚寒类疾病患者适合“冬病夏治”

新华社北京7月14日电（记者田晓航）今年7月15日入伏。中医专家介绍，“三伏”是“冬病夏治”的好时机，部分人群在此期间进行敷贴“三伏贴”、艾灸等治疗，能够有效防治虚、寒类疾病。

中国中医科学院西苑医院苏州医院执行院长高铸烨说，“冬病夏治”是利用夏季气温高，在人体阳气较旺盛时，治疗因阳气不足、寒气太盛而易在冬季（气候寒冷时）发生或加重的疾病，通常“三伏天”里人体阳气最为旺盛，治疗效果更好。

高铸烨介绍，适合“冬病夏治”的疾病有以下几类：呼吸系统疾病，如慢性支气管哮喘、慢性支气管炎、慢性咳嗽、反复感冒、慢性过敏性鼻炎等；消化系统疾病，如慢性胃肠炎、慢性胃炎、胃痛等；风湿骨病，如关节炎、骨质增生、颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出等；小儿体虚易感冒、反复咳喘、厌食、遗尿等；部分虚寒妇科病，如痛经、受凉后反复发作的盆腔炎等。此外，部分心绞痛阳虚寒凝患者也可“冬病夏治”。

“冬病夏治”通常采用哪些方法？人们最熟悉的当数“三伏贴”。高铸烨说，根据中医理论，夏季人体阳气在表，宜以养阳为主，此时毛孔开泄，运用敷贴，可使腠理宣通，驱使体内风、寒、湿邪外出。

“不止‘三伏贴’，内服中药、艾灸、拔罐、刮痧等也是‘冬病夏治’的常用方法，它们均以鼓舞正气来使药物疗效得到最大程度发挥。”高铸烨说。

“冬病夏治”虽然对虚、寒类疾病有良好的防治效果，但并非所有人都适合。专家提醒，以下几种患者不宜“冬病夏治”：患非虚、寒引起疾病者，尤其是患湿热引起疾病者，有严重皮肤病和皮肤过敏者以及有出血倾向者，有糖尿病且血糖控制不理想者。