联合国：世界人口将在本世纪80年代中期达峰

据新华社联合国电 （记者王建刚）联合国日前发布的《2024年世界人口展望：结果摘要》报告显示，预计世界人口将在本世纪80年代中期达到约103亿的峰值，到本世纪末回落至约102亿。

联合国10年前的预测认为，全球人口在本世纪内达峰的可能性仅为30%。

报告指出，导致世界人口提前达到峰值的原因包括若干人口大国的生育水平降低，全球女性平均生育子女数比上世纪90年代左右减少了一个，在超过一半的国家和地区，女性平均生育率低于2.1，近1/5的国家和地区目前的生育率极低，终生平均生育率不到1.4。

报告称，截至2024年，63个国家和地区的人口规模已达到峰值，这些国家和地区的人口在未来30年预计将下降14%。另外48个国家和地区的人口预计将在2025年至2054年间达到顶峰。其他126个国家和地区的人口预计将在2054年之前持续增长，并可能在本世纪下半叶或之后达到峰值。

报告显示，世界人口的平均年龄也在增加。到本世纪70年代末，65岁及以上的人口数量预计将超过18岁以下的人口数量。到本世纪50年代末，全球超过一半的死亡将发生在80岁或以上的年龄段，这比1995年的17%有大幅增加。

《 人民日报 》（ 2024年07月15日 18 版）