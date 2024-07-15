增加优质健康科普产品供给（暖闻热评）

【关键词】健康科普

【事件】近期，中央广播电视总台播出的健康科普节目《全民健康大会》受到观众好评。节目从人们最关心的“吃得香、睡得着、动起来、少生病”等健康话题出发，邀请健康领域权威专家，挖掘“熟悉又陌生”的知识点，通过丰富的动画和虚拟现实等技术，让健康知识形象生动、可视可感。

【点评】

近年来，随着生活水平的提升，人们越来越重视健康，健康科普热了起来。通过科学的方式普及健康知识，提高公众健康素养，有助于让更多人养成健康的生活方式，尽量不得病、少得病、晚得病，提升全民健康水平。

健康科普渠道多种多样，要想达到好的传播效果，关键在于让群众易懂、易学、能用。从大众熟悉且关心的话题入手，以故事形式展开，能有效降低公众获取科普知识的门槛。《全民健康大会》节目以虚拟现实技术呈现健康知识，使得观众能够“漫游人体”，沉浸式了解体内各种器官的功能和各类疾病发生的原因，让健康知识更加通俗易懂。此外，节目还采取在线答题互动形式，介绍各地的特色体育、健身活动，让健康科普受众进一步增加。

健康科普是一项长期的工作。由于高糖高油高盐饮食、缺乏运动、作息不规律等不健康的生活方式，不少人存在肥胖、近视问题或有其他慢性疾病。通过健康知识普及、改变生活方式可以缓解或预防这类疾病。数据显示，2023年我国居民健康素养水平达到29.7%，但不同地区、不同人群仍然存在不平衡现象。加强健康科普，有利于实现不同人群健康素养的同步提升。

从受众的角度看，优质健康科普产品应该是“管用”的，即具有科学性和权威性。可聚焦老年人、小孩、孕产妇、慢病患者等重点人群，组织一批权威专家，开展科普活动。医疗机构特别是大医院，拥有大批优质专家资源，可以鼓励他们积极参与健康科普。比如，北京协和医院开办“协和医生说”微信公众号，聚焦一些多发病的预防与治疗，定期邀请权威专家发表科普文章或相关健康知识提示，收获了不少粉丝。

看不懂是健康科普中最常见的问题。健康知识很大一部分是医学知识，不少专业名词较为晦涩，且新知识层出不穷，哪怕是医学生都要经过刻苦钻研才能“学有所成”，普通人短时间内难以理解。群众看不懂、提不起兴趣，科普内容再科学、再权威也没有用。因此，要丰富科普形式，提升科普趣味性，将复杂的健康知识化繁为简、通俗易懂地呈现给大众。比如，河南省不久前举办第六届健康科普技能大赛，参赛队员通过情景剧表演、相声、漫画等形式普及健康知识，吸引了大批观众。

每个人都是自己健康的第一责任人。加强全民健康知识普及是预防疾病的重要一步。做好全民健康知识普及，需要社会各界共同行动，增加优质健康科普产品供给，丰富科普形式，提升传播效果。不断提高全社会健康素养水平，就能更好托举起健康中国。

《 人民日报 》（ 2024年07月15日 05 版）