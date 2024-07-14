吃这些药 容易勾起痛风

夏季天气炎热，大家喜欢大吃海鲜、喝冰啤酒，这些不健康的生活方式往往容易导致人体嘌呤摄入过多、代谢紊乱、血尿酸骤然升高，从而诱发痛风。不仅如此，有些药物也在暗中起到了推波助澜的作用。面对说犯就犯的痛风，我们能够未雨绸缪吗？

男性更易发生痛风

痛风被称为“不死的癌症”，这种疾病虽然不会危及生命，但却超级痛苦。只要痛风发作，那感觉就仿佛在“上刑”。

痛风是血液中的尿酸含量过高，导致其在关节局部形成了尿酸钠晶体，引起关节炎症、疼痛的疾病。痛风的急性发作，常发生在夜间，起病急，疼痛程度逐渐加重，并在12小时左右达到高峰。男性更容易发生痛风，近年来痛风逐渐年轻化，青少年中也有发病。

血尿酸水平升高是痛风发作的根本原因，控制血尿酸水平是预防痛风的关键。

控制酒和高糖饮料

大量饮酒，会使痛风的发病风险增倍，高果糖的饮料、高嘌呤饮食（动物内脏、海鲜、肉汤等）、受冷、劳累和剧烈运动都会导致血尿酸升高，引起痛风的发作。因此，要控制酒和含糖饮料的摄入，不要大鱼大肉，要均衡饮食，荤素搭配；适量运动，不要过度劳累；杜绝诱发因素，防患于未然。

需要强调的是，生活方式干预不能代替降尿酸药物治疗，但千万不要自行用药，一定要咨询医生，根据医生的意见用药。

积极治疗控“三高”

痛风患者往往伴有肾脏病，体内代谢的异常，易并发肥胖、高血压、高脂血症、2型糖尿病等，高尿酸血症还会显著增加心血管疾病的发生。所以应重视控制血尿酸水平，对于与高尿酸相伴的三高人群，应积极控制血压、血脂、血糖，监测相关指标。积极进行健康减重，对降低三高和尿酸会起到事半功倍的效果。

这些药会让尿酸升高

噻嗪类利尿剂（氢氯噻嗪）、袢利尿剂（呋塞米、托拉塞米等）；抗结核药（乙胺丁醇和吡嗪酰胺）；低剂量阿司匹林减少尿酸的排泄；大剂量烟酸；上述药物可引起血尿酸升高，引起痛风发作。也不推荐痛风患者补充维生素C制剂。如果开始服用这些药物，应关注血尿酸水平，应定期监测血尿酸。

划重点

突发痛风 别急着降尿酸

痛风的急性发作期，首先是控制关节炎症和疼痛。急性期应卧床休息，抬高患肢，最好在发作24小时内开始应用控制急性炎症的药物，如秋水仙碱和非甾体抗炎药（依托考昔、吲哚美辛、双氯芬酸等），当存在治疗禁忌或治疗效果不佳时，也可以短期应用糖皮质激素抗炎治疗。

急性痛风发作时不要开始降尿酸治疗，血尿酸的波动也会导致痛风的急性发作，完全缓解2至4周后开始降尿酸药物治疗。不过，急性发作时正在服用降尿酸药物的不用停药。

文/徐微(北京老年医院)