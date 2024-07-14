暑期带娃出游 收好健康攻略

暑期来临，很多家长已将丰富多彩的暑期出行计划提上日程，海边游泳、高山远足、郊野徒步……但在户外活动的同时，别忘了为宝贝做好健康攻略，更尽情地去拥抱大自然。

炙烤模式合理防晒

夏季室外紫外线强烈，极易对儿童的皮肤造成光损伤，户外活动时应做好防晒。上午10点至下午4点是紫外线强度最高的时间段，应尽量避免户外活动。

6个月以下的婴儿不建议涂抹防晒霜，外出时，可以使用遮阳伞、佩戴遮阳帽和太阳镜、穿着防晒外套等方式进行物理防晒。

6个月以上的婴幼儿可以使用防晒霜，应优先选择SPF值30-50的防水、防汗防晒霜。优先选择不被皮肤吸收的物理防晒霜，如果选择化学防晒产品，应先在耳后涂抹进行过敏测试，确认没有不适后再大面积使用。防晒霜可在出门前半小时进行涂抹，户外活动中及时补涂，夜晚回到室内后使用温和的洁面或沐浴产品洗净即可。

蚊虫猖獗防叮咬

夏天也是昆虫繁殖活跃的季节。婴幼儿皮肤娇嫩，不宜使用清凉油、防蚊花露水等产品，外出时应尽量穿着收口的长袖上衣及长裤，避免穿着颜色鲜艳的衣物。一旦被蚊虫叮咬，应避免抓挠，可使用盐水清洗、冰敷，外用重楼解毒酊。如果蚊虫叮咬部位出现红肿、瘙痒，可以外用糖皮质激素，如地奈德乳膏、氢化可的松乳膏等，如果瘙痒明显，还可以口服抗组胺药物，如西替利嗪（6个月以上）、氯雷他定（2岁以上）等。蚊虫叮咬后出现高热不退或大面积皮疹，需要及时就医。

此外，还需警惕蜱虫、蜂、隐翅虫等昆虫咬伤，可能引起中毒或严重过敏反应，传播病菌。一旦发现昆虫叮咬皮肤，切勿随意拍打，以免虫体碎裂残留在体内。如果被蜂蜇咬或沾染毒液，应及时用肥皂水清洗并就医。

及时补充水分及电解质

夏季天气炎热，身体活动后大量出汗，会导致人体水分丢失增多，需注意及时补充水分。以温白开水为宜，热水可能损伤咽喉及消化道黏膜，冰水则可能引起血管迅速收缩，不利于机体散热。如果剧烈运动后大量出汗，可以选择饮用淡盐水或含盐电解质饮料，及时补充丢失的电解质。

高温湿热预防中暑

高温天气，从户外回到室内环境时，可以用纸巾擦干汗液，及时更换干爽的衣物，适当饮用温水。避免立即冲凉水澡、喝冰水或空调直吹身体，可能影响机体散热、导致胃肠道不适，诱发感冒。

一旦发现口渴、乏力、头晕、头痛、恶心、胸闷、体温轻度升高等中暑先兆征象，需立即脱离高温环境，转移到阴凉通风处，去除衣物，用温水擦拭身体帮助降温，及时补充水分和电解质，避免进展到中暑阶段。

旅行出游备好常用药物

夏季是胃肠道感染的高发季节。被病菌污染的物品容易通过小朋友的双手接触，进入口腔，导致感染的发生。

在外出游玩时，可以为小朋友提前准备好退热药（如布洛芬、对乙酰氨基酚）、口服补液盐Ⅲ、胃肠黏膜保护剂（如蒙脱石散）、抗过敏药（如西替利嗪、氯雷他定）等药物，以及创可贴、生理盐水、碘伏、纱布、棉签等消毒物品。当出现发热、喘息、腹泻、呕吐、皮疹等不适症状时，应及时就医。

文/钱艺（北京积水潭医院）