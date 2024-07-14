防暑养生的“坑” 绕不开易招病

在炎热的夏季，防暑降温、养生保健是每个人都需要注意的重要事项。然而，在防暑及保健过程中，还存在一些流传甚广的解暑、养生误区。这些误区可能会对健康造成不良影响。今天，中医专家就来为大家盘点那些常见的防暑误区，看看你中招儿了没有。

误区一 夏天就该多吃生姜

许多人认为，冬季宜补，应该多吃萝卜，夏季应散暑热之气，宜多吃生姜以发汗散热。然而，这种说法并不适用于所有人。

健康隐患 夏季气候炎热，生姜是辛热食物，阴虚火旺的体质不宜食用过量的生姜。对于不喜进食寒凉食物及冷饮，或习惯温热饮食的人来说，多吃生姜容易辛热助火。

正确做法 中医认为，冬季阳气在里，胃中积热，吃萝卜可以清解郁热、清热化痰、消食化积；夏季阳气在表，胃中虚冷，吃生姜可以温中健脾。然而，这种方法是有一定的适用条件的，需根据个人体质、生活习惯灵活应用。

对于上述不适宜过多食用生姜的人群来说，可进食一些凉润的瓜果以解暑热之气。

误区二 过度依赖防晒霜

夏日炎炎，防止中暑无疑成为人们外出活动的重要事项。有些人认为涂抹厚厚的防晒霜不仅可以防晒，还能有效防止中暑。但是，这么做可能会适得其反。

健康隐患 涂抹过多的防晒霜可能会减少汗液的排出，使体内的热量不能很好地散发出去，从而增加中暑的风险。

中医理论认为，肺主气、司呼吸，主宣发、肃降，外合皮毛。肺主皮毛是指肺脏通过宣发作用，将津液、精微等物质输布于皮毛，以滋养腠理。腠理的疏密程度直接影响着汗液的分泌，过度依赖防晒霜会令皮肤毛孔堵塞，阻断了皮肤的自然呼吸，从而影响排汗散热。不仅如此，这样做还阻碍了气血流通及津液输布，可引起皮炎、过敏等现象。

此外，过度依赖防晒霜，可导致光老化，引起黑色素沉淀，对皮肤的危害更加严重。

正确做法 防晒霜只能对紫外线起到一定的防护作用，但并不能完全阻挡紫外线。适量的光照能够帮助人体合成维生素D。因此，在户外活动时，应选择合适的防晒措施，尽量选择物理防晒，如戴帽子和太阳镜、穿着长袖衣物等。

如必须涂抹防晒霜，应选择轻薄、透气的产品。最重要的是避免在阳光强烈的时段长时间进行户外活动，以减少中暑的风险。

误区三 洗冷水澡降温

酷暑难耐的夏天，人们常常大汗淋漓，洗个冷水澡会让人倍感清凉舒爽。然而，这种做法会导致全身毛孔快速闭塞，使体内的热量无法散出并滞留体内，从而诱发其他疾病。

健康隐患 天气炎热时，人体的血管处于扩张状态，洗冷水澡时水温过低，机体受寒冷刺激会产生一系列应激反应，如肌肉收缩、神经紧张、心跳加快、血压升高等情况。寒气侵入体内，痹阻经络、肌肉、筋骨、关节，从而诱发风寒感冒、关节痛、头痛、痛经等病症。特别对于素体阳虚、身体体质较差的人，冷水洗澡更易郁闭体内的阳气，导致抵抗力下降。

正确做法 应尽可能避免用温度太低的水洗澡。当身体大量出汗后，应先用温水或热毛巾擦拭身体，等汗液基本蒸发后再用适宜的水温洗澡。洗澡时应避免水温过低，以免引起寒邪入侵。同时，洗澡时间不宜过长，以免消耗过多体力导致疲劳和不适。

误区四 婴幼儿不能吹空调

有些家长担心婴幼儿吹空调会受凉感冒，因此，虽然夏季天气非常炎热，但仍不敢开空调。

健康隐患 中医理论认为，小儿具有“阳常有余，阴常不足”的生理特点，大部分孩子都比较怕热，在湿热环境中小儿皮肤极容易长痱子。此外，这种做法可能会导致婴幼儿在高温环境下中暑甚至危及生命健康。

正确做法 小儿在温度恒定的空调房感觉比较舒适。需要注意的是空调温度不能太低，以室温26℃至28℃为宜，且空调的出风口不能对着孩子直接吹，风速不宜设置太大。房间要适当进行通风换气，避免全天密闭空间使用空调，建议每隔3至4小时开窗通风一次，保持室内空气流通，夜间使用空调可适当开窗。

应保持室内卫生，防止尘螨、细菌等病原体滋生，定期清洁空调滤网，对于有过敏性鼻炎患儿的家庭，建议每1至2周清洗一次。

不过，需要注意的是，对于体质较弱容易反复感冒的婴幼儿，或对冷空气过敏，遇冷刺激后出现咳嗽、喘息、鼻塞、流涕、喷嚏的幼儿，需要控制吹空调的时间。中医学认为，“风、寒、暑、湿、燥、火”是自然界中引发疾病的六种外邪，空调的冷风属于六淫邪气中的“风、寒、湿”邪。如幼儿素体虚弱，卫气不足，风寒湿邪侵袭肌表，卫阳受遏、营阴郁滞，则可出现恶寒、发热等症；风寒外束，肺气失宣，则可见鼻塞、流清涕、咳嗽、咽痒、咽痛等症。

误区五 三伏贴包治百病

每年夏季入伏以后，各大医院的三伏贴门诊人山人海，异常火爆，人们希望通过三伏贴来治疗和预防各种疾病。但三伏贴是有适用范围的，并非适用于所有人群。

健康隐患 三伏贴对于辨证为虚寒型的疾病往往有效，而对于暑湿引起的病症或素体阴虚火旺者并不适合。

同时，对于多种感染性疾病急性发热期、有严重心肺功能疾病，或药物过敏、或皮肤有破损的患者不宜进行三伏贴治疗。此外，三伏贴具有活血化瘀、调理气血等功效，孕妇需避免使用三伏贴。2岁以下的孩子由于皮肤娇嫩，贴敷容易引起感染，不宜进行该治疗。

正确做法 三伏贴是一种传统的中医疗法，以中药直接贴敷于穴位，一般是在夏季三伏天这一特定的时间段进行穴位敷贴治疗。

根据中医“冬病夏治”的理论，对一些易于在冬季发病、复发或加重的疾病，在夏季进行扶正固本的治疗，可达到防治疾病的目的。三伏贴疗法适用于患有支气管哮喘、慢性支气管炎、慢性咽炎、鼻炎、慢性阻塞性肺病、肺气肿等呼吸系统疾病的患者。因此，三伏贴治疗前，一定要到正规医院中医门诊进行诊断及辨别体质。

文/刘慧敏（北京清华长庚医院）