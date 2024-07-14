夏天怎么少得了香甜可口的菠萝 它的8种健康益处你知道吗？

菠萝不仅仅是一种美味的热带水果，它还有诸多健康益处。菠萝所含有的菠萝蛋白酶（由菠萝汁和皮提取的巯基蛋白酶）还具有药用价值。夏季，你既可以购买新鲜的菠萝吃，也可以把它冷冻起来，或是自制成水果罐头，这样全年都能食用。商店中出售的菠萝罐头也是一种便捷的选择，但要选择不含添加糖的品类。

食用菠萝的健康益处体现在以下八个方面：

1 富含维生素C

菠萝中最突出的营养物质就是维生素C，这种维生素能支持免疫系统的功能，并具有抗氧化作用。一个600克重的菠萝能提供约78毫克维生素C，超出了成年女性每日对维生素C的需求量（75毫克）。

维生素C能促使组织生长和愈合，如促进皮肤胶原蛋白的形成，帮助伤口修复和吸收铁。

2 有利于减轻体重

沙特塔伊夫大学的生物技术学家对动物进行的实验表明，饮用菠萝汁不仅有助于减少脂肪的形成，而且能增加脂肪分解。然而，还需要对人类进行类似的研究来证实这一结果。

即使这种水果对新陈代谢没有显著影响，它也是一种很好的零食，因为菠萝的热量低，含有重要的维生素和矿物质，并且不含饱和脂肪酸或反式脂肪酸。虽然没有特定的水果或蔬菜能直接造成体重减轻，但食用菠萝能增加饱腹感，这就减少了热量摄入。此外，菠萝还能满足人们对甜食的渴望感，不再想吃冰淇淋和甜甜圈等糖含量极高的加工食品。

每100克菠萝还含有1.2克膳食纤维，这就有助于控制血糖水平和延长饱腹感的时间。罗马尼亚布加勒斯特大学的分子生物学家发现，增加对膳食纤维的摄入量与体重降低和体脂百分比减少有关。

3 帮助消化

美国国立卫生研究院的科研人员发现，菠萝蛋白酶能减少炎症和鼻部肿胀，并有助于伤口和烧伤的愈合。由于食用菠萝能改善消化功能，因此这种水果曾被中美洲和南美洲国家用于治疗消化系统疾病。波兰罗兹大学的分子生物学家发现，菠萝蛋白酶有助于减轻腹泻的影响。

4 含有的锰能促进骨骼健康

与钙一样，锰这种微量矿物质对维持骨骼强壮至关重要。菠萝是这种矿物质的主要食物来源之一，食用200克菠萝就能满足人们每日对锰需求量的75%。美国俄勒冈州立大学的食品科学家发现，摄入足量的锰有助于预防骨质疏松症，并提高骨密度。

5 含有的抗氧化剂有抗病作用

中国热带农业科学院南亚热带作物研究所的科研人员发现，在中国种植的菠萝是抗氧化剂的一个重要来源，特别是酚类物质、黄酮类化合物和维生素C。抗氧化剂是存在于食物中的化合物，它有助于对抗体内的炎症和自由基。自由基是一种会导致细胞损伤和健康隐患的分子，包括心脏病、2型糖尿病、阿尔茨海默病和眼部问题。食用菠萝等抗氧化剂含量充足的食物能对抗这些风险。

6 具有抗癌特性

当人体内的异常细胞繁殖并接管了健康的组织时，就会患上癌症。虽然没有确定的方法来预防癌症，但专家建议人们食用健康的饮食，特别是抗氧化剂含量高的饮食，来帮助对抗自由基，从而降低患上癌症的风险。挪威科技大学的公共卫生学家发现，饮食和血液中的抗氧化剂含量高与患上癌症的风险较低之间存在着相关性。

7 有抗炎功效

过多的炎症会导致很多疾病，包括冠状动脉疾病、糖尿病、癌症和阿尔茨海默症。然而，食用富含抗炎食物（如菠萝）的饮食，有助于减轻体内的炎症。泰国帕尧大学的健康科学家发现，菠萝含有的菠萝蛋白酶使其具有抗炎功效。

8 提高免疫力

下次感冒时，不妨吃些菠萝。菲律宾女子大学的营养学家选取了98名平均年龄为8.4岁的儿童，将他们随机分为三组，第一组（33人）儿童不吃菠萝，第二组儿童（33人）每天食用140克菠萝罐头，第三组儿童（32人）每天食用280克菠萝罐头，持续9周。结果显示，与不吃菠萝罐头的儿童相比，食用菠萝罐头的两组儿童的感染症状明显减轻，感冒病程缩短，免疫调节能力提高。

尽管这种水果美味可口，但并不适合所有人食用。这是因为菠萝蛋白酶会引起一些人的过敏反应，它还会干扰某些药物的效果，如阿司匹林、布洛芬、吲哚美辛和双氯芬酸钠等。

文/刘春华（北京市顺义区马坡镇卫生院中医科副主任医师）