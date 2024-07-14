网传腐竹能燃烧 还能吃吗？

腐竹属于大豆制品，是豆浆煮沸后经一段时间保温，表面形成一层薄膜，挑出后下垂成枝条状，再经干燥而成。

这个过程听着是不是很耳熟？没错，跟奶皮子的制作方法如出一辙。奶皮子在内蒙古等地非常流行，以鲜奶熬煮，等其表面凝结一层膜后，用筷子挑起挂在通风处晾干。

干腐竹色泽黄白，油光透亮，用清水浸泡3-5小时发开以后，既可炒，也可拌，还是吃火锅的好食材，跟肉类和蔬菜都可搭配，营养又美味，深受人们喜爱。

腐竹为什么被称为豆制品中的“营养冠军”

腐竹浓缩了豆浆中的蛋白质和脂类，营养价值较高，被誉为豆制品中的“营养冠军”。

腐竹中近一半成分是大豆蛋白，并且不含胆固醇，是素食者以及患有慢性病的中老年人获取优质蛋白质的良好途径。与谷类搭配食用，还可以补充谷类所缺乏的赖氨酸，提高蛋白质利用率。

腐竹中含有22%左右的脂类，主要是不饱和脂肪酸，特别是亚油酸含量很高。亚油酸是人体必需脂肪酸，能与血液中的胆固醇结合，促进胆固醇的转运和代谢，预防动脉粥样硬化。

腐竹还富含具有血管清道夫功能的大豆卵磷脂，同样能降低胆固醇、软化血管、预防心脑血管疾病，还具有健脑作用。

目前腐竹加工工艺还会往豆浆中添加一定量的钙以提高腐竹产率，从而使腐竹中的钙含量明显增加，经常食用，可以满足维护骨骼健康对钙的需要。

如何通过外观和气味快速选购到优质腐竹？

购买腐竹时要学会通过外观和气味快速辨别优劣。

好的腐竹呈枝条状或片叶状，颜色淡黄，油亮有光泽。质地比较脆，容易折断，折断后从断面能看到很多空心结构。

好的腐竹有典型的豆香味，没有其他异味。如果看到颜色发灰、没有光泽、散发不良气味的腐竹，就不要购买了。

网传“腐竹燃烧”的视频是怎么一回事？

腐竹为什么会燃烧呢？网上曾流传“腐竹燃烧”的视频，视频里有人点燃了一根腐竹，燃烧后有沥青一样的东西滴下，被认为是含胶的有毒腐竹。人们不禁要问，腐竹能燃烧，是真的吗？能燃烧的腐竹能吃吗？

燃烧是一种化学反应，是可燃物与空气中的氧气之间发生的快速放热和发光的氧化反应。能燃烧的物质就称为可燃物，大多是含有碳和氢的化合物。一般我们容易想到的可燃物是煤、石油、天然气、木头、酒精、布料等，而很少有人会将食物和燃烧联系在一起。

但事实上，很多食品的主要成分也是含有碳和氢的化合物，完全符合可燃物的定义。蛋白质、脂肪和碳水化合物都是食物中可以燃烧的成分。

油脂可燃很多人都知道，蛋白质的燃烧在生活中也很常见，比如头发、羊毛等物质燃烧时，主要就是蛋白质的燃烧。

干腐竹含水量很少，只有8%左右，主要成分是蛋白质，约占45%;其次是脂类和碳水化合物，各占22%左右。这样看来，腐竹中含的基本都是可燃成分，又很干燥，能燃烧是自然的，无需大惊小怪！

其实，前段时间还出现过面条燃烧、饼干燃烧的类似新闻，也引起了人们一定程度对面条、饼干的担心。之所以“燃烧事件”频出，一是因为大家对食品安全问题尤其关注，二是人们很难把食物跟燃烧联系在一起。

现在大家应该明白了，很多食物都是可以燃烧的，是食物的固有属性，而并不是添加了什么有毒物质。明确了这一点，以后再看到网上出现什么别的食物燃烧的视频，就大可淡然处之了。

文/马博士健康团

科学审核/马冠生（北京大学公共卫生学院教授）