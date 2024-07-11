量身定制饮食 关注心理健康宠物服务新业态涌现

为宠物量身定制饮食，以满足其促进生长发育、控制血糖、美毛等不同需求；带宠物出行入住宠物友好酒店，有独立的草坪供它们室外奔跑玩耍；关注宠物心理健康，因为它们也会患上和人类一样的焦虑症、抑郁症、强迫症等心理疾病——为了满足养宠人士的新需求，宠物服务行业不断创新发展，出现了许多新业态，不仅推动了宠物服务行业的繁荣发展，也为宠物主提供了更全面、更贴心的服务。

把宠物当“家人”宠物服务新业态脱颖而出

随着城市化进程的加速、单身经济的兴起以及老龄化社会的到来，越来越多的家庭和个人选择饲养宠物作为情感寄托，宠物数量尤其是猫狗的数量显著增长，为宠物服务行业提供了庞大的潜在客户基础。

宠物服务包括但不限于宠物医疗、美容、寄养、训练等服务，以及宠物主的精神需求，如宠物摄影、宠物主题活动等。它不仅满足了宠物的生理需求，更延伸至情感、便利等精神层面的需求。根据亿欧智库发布的《2024中国宠物服务行业新趋势洞察报告》，2023年，中国宠物行业市场规模已到达2793亿人民币，而其中宠物服务行业(包含宠物医疗)占比达42.2%，仅次于宠物食品。

不过，随着宠物“家人化”趋势愈加明显，单一的宠物服务已不能满足养宠人士的需求。个性化、智能化和情感化三大方向共同推动了宠物服务行业的创新和发展，出现了许多新业态。其中，定制饮食计划、宠物酒店、宠物心理健康、轻医疗等服务脱颖而出，受到越来越多宠物家庭的关注。

科学配比食材宠物饮食量身制定

饮食中的动物性蛋白质，如鸡肉、鸭肉、牛肉等，可提供高质量的必需氨基酸，对维持肌肉健康、促进生长发育至关重要，尤其适合幼年、孕期或活动量大的宠物；饮食中选用无谷物碳水化合物，如薯类、南瓜，更加适合易过敏或消化敏感的宠物，并且有助于控制血糖；动物脂肪如鸡脂、鱼油可提供必需脂肪酸，有利于宠物的皮肤和毛发健康。

随着宠物主人对宠物健康与营养的关注度显著提升，越来越多的宠物主人开始寻求更符合宠物个体需求的饮食方案，为满足更加个性化、精细化、健康化的宠物饮食需求，定制餐饮计划的新服务模式越来越为行业所重视。该模式旨在通过科学配比的食材，为宠物提供最适宜的营养摄入，促进其健康、延长寿命并改善生活质量。通常包括新鲜食材、均衡的营养成分，以及可能的特殊配方，如低脂肪、高蛋白、无谷物等。

当前市场上出现了不少专注于宠物定制餐饮的商家，根据宠物个体的特定需求，如品种、年龄、体重、健康状况、活动水平及任何食物敏感性或过敏史，由专业的宠物营养师或兽医设计的个性化饮食方案，进而设计出个性化的饮食菜单，并提供配送服务。这一赛道的参与者还在不断尝试通过科技创新，如利用大数据分析宠物饮食偏好和营养需求，以优化服务体验和提升产品品质。

对宠物出行包容度不断提升与爱宠一起度假成为现实

日前，高铁问卷调查宠物出行需求引发社会关注，这也表明社会对宠物友好的基础设施和服务的需求正在被官方关注和响应。调查结果也显示社会对宠物出行的宽容度不断提升。这也预示着未来宠物乘坐公共交通工具的可能性增加，间接刺激了宠物主人的出行意愿。

为了满足宠物主外出需要寄养宠物的需求，宠物酒店应运而生。宠物酒店是一种专门为宠物提供住宿服务的场所，类似于人类的酒店，但专为满足宠物的特殊需求设计，旨在为宠物提供短期或长期寄养服务，当宠物主人因出差、旅游或其他原因无法照顾宠物时，宠物可以在这里得到专业的照顾。这些酒店通常提供宠物住宿、护理、娱乐，甚至还有宠物美容、训练等增值服务。宠物酒店的房间根据宠物的大小、种类和喜好进行个性化设置，确保宠物在宠主不在时也能享受舒适和安全的环境。

目前，市场上的宠物酒店主要分布于一二线城市的郊区，既有高端奢华型，也有经济实惠型，以满足不同消费者的需求。然而，行业内部竞争也在加剧，且面临着服务质量参差不齐、价格透明度不足等问题。

而当主人想要与宠物一起出行度假时，宠物友好酒店成为了必选项。大多数宠物友好型酒店会在房间内配备餐碗、隔尿垫等基本用品，还会提供宠物床、项圈或牵引绳、狗粮、猫粮、宠物玩具和零食等。一些高端宠物酒店配备了智能科技爱宠舱, 以及萌宠靠垫、萌宠壁画等软装。酒店通常有较为宽阔的室内和室外活动空间，如设有独立的草坪供宠物室外玩耍, 有些酒店还设有宠物泳池、狗狗乐园等训练设施。

为了满足不同宠物的需求, 酒店会设置猫狗分开居住的区域，并通过植物廊道隔开以避免宠物间的目光接触。许多宠物酒店提供宠物美容沙龙、宠物教室等服务。部分高端宠物酒店配备24小时的宠物医疗设施, 确保宠物在入住期间能够得到及时的医疗救助。

酒店不仅提供基本的住宿服务, 甚至还会组织宠物社交活动、散步服务等, 满足宠物的社交需求。

宠物也会患上心理疾病国内专业服务开始起步

不少养宠人士发现，当宠物与主人分离时，会表现出过度的焦虑，或者对烟火、雷声、陌生环境等表现出极度恐惧，这正是属于宠物心理问题中焦虑症的范畴。而宠物表现出情绪低落、活动减少等症状，可能患上了抑郁症；或者不断重复某一行为，如过度舔舐、转圈等，则是患上了强迫症。此外，宠物也会存在恐惧症、创伤后应激障碍、嫉妒心理等多种心理健康问题。

随着宠物在现代生活中的地位越来越重要，人们开始关注宠物的心理健康问题。宠物已经成为许多家庭的重要成员，其心理健康问题也逐渐引起人们的关注。例如，宠物焦虑问题较为普遍，成因复杂，需要综合考虑生活习惯、环境变化、社交等多方面因素。宠物心理问题的干预措施多种多样，包括行为训练、环境调整、增加社交以及药物治疗等，帮助宠物建立健康的行为和情绪模式，减轻焦虑和抑郁症状，增强社会适应能力。

在海外，宠物心理健康服务得到了广泛重视，许多宠物医院和机构提供专业的行为矫正和心理健康咨询。相较而言，由于起步晚和培养体系的缺失，国内专业宠物行为训练师和宠物行为兽医师数量稀少，导致确诊和治疗宠物心理问题的难度较大。尽管如此，近年来随着宠物经济的快速发展，越来越多的宠物主开始关注宠物的心理健康，并寻求相关服务。

健康从早期预防开始“轻医疗”提供健康管理

定期体检和监测，早期发现宠物的健康问题，按时为宠物接种疫苗，预防各种病毒性疾病的发生，通过专业的训练和指导，帮助宠物改掉咬人、破坏家具等坏习惯……宠物轻医疗是一种新兴的宠物医疗服务模式，旨在通过预防和早期干预来维护宠物的健康，减少疾病的发生和传播。这种服务模式与传统的以治疗为主的宠物医疗服务有所不同，更注重预防和健康管理。宠物轻医疗的核心理念是“预防为主”，涵盖了多个方面，包括营养、行为纠正、预防驱虫、疫苗注射、口腔护理和疾病筛查等。这种模式不仅关注宠物的健康问题，还通过提供全面的健康管理服务，帮助宠主更好地照顾宠物。

宠物轻医疗赛道在近年来呈现出快速发展的趋势，尤其随着宠物主人对宠物健康意识的增强，越来越多的宠物家长愿意为宠物的日常保健和预防措施投入。市场上出现了宠物药店提供健康咨询服务、宠物诊所进行基础医疗保健以及线上平台推出远程问诊和定制化健康管理方案等新型服务形态。这些服务通常价格更为亲民，流程简便，减少了宠物看诊的门槛和成本。

此外，随着中国养宠文化的盛行，宠主对宠物的社会化训练、服从命令、行为调整的需求渐盛，已有一些与宠物培训相关的业务进入市场。当前线下宠物培训在海外市场已较为成熟，与此同时，线上宠物培训的新业态正在萌发。

线上宠物培训的主要模式是利用互联网平台和技术，如视频课程、直播教学、互动软件等，为宠物主人提供远程宠物训练和行为调整指导，并提供一定线下培训服务。培训内容包括宠物基本服从训练、行为问题解决、宠物健康护理知识、宠物营养指导等，使得宠物主人能够在家中按照自己的时间和节奏学习如何更好地照顾和教育宠物。