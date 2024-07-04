“更好地发挥中医药作用”

每天清晨，四川省雅安市天全县中医医院门口，就有不少人在排队等待。他们等待的，便是天全县中医医院医生陈怀炯。

上世纪40年代，陈怀炯出生于一个医生家庭。15岁的时候，从小看着家人治病救人的陈怀炯正式成为陈氏骨科第三代传人。当时，陈氏骨科在当地小有名气，专程上门求诊者络绎不绝，有的甚至辗转数百里前来问诊。陈怀炯一直坚持为上门看病的患者低价看病、免费看病，还经常自发送医下乡或参与免费义诊。

1975年，天全县人民政府筹建中医外科医院（后并入天全县中医医院）。为了用所学更好服务群众，陈怀炯主动将家传的陈氏骨科诊疗手法、药方和陈氏骨科诊所捐献出来。陈怀炯说：“医疗资源就是用于服务大家的，能救人最重要。弘扬中医药文化，不能靠一个人、一个家庭，开放式传承，创新性发展，才能更好地发挥中医药作用。”自此，陈怀炯成为一名公立医院的医生。

陈怀炯用心用情服务患者的事迹，也引领形成了天全县中医医院低收费看病的传统。他的专家号，早年间与全院普通号的挂号费一样，一直是0.5元。直到2005年，医院挂号、收费系统完成智能化升级才调整到1元钱，直到现在也未改变。“要让乡亲们看得起病，看得好病。”陈怀炯说。有一年夏天，四川内江有位患病的老人前来就医。当了解了老人的家庭情况后，陈怀炯便决定免去老人所有的治疗费用。待老人康复，他又自掏腰包将其送回家。

在医院门诊现场，医生为一名肩周颈综合征患者拔罐、推拿按摩、敷贴医院特制膏药，收费8元。随后，又给一名患者做中医正骨复位和夹板固定，收费125元。天全县中医医院院长、陈氏骨科第四代传承人陈若雷介绍：“在我们医院，在保证疗效的前提下，能节约就节约，能通过中医望闻问切解决病痛的，就尽量不采用仪器检查、不做手术等。”

“天全县中医医院进行了一系列探索，着力发挥中医药特色优势，让患者看好病、少花钱。”四川省中医药管理局党组书记、局长田兴军说。

2023年，天全县中医医院门诊共接诊62.35万人次，来自省外的门诊接诊量快速增长。天全县卫健局局长王秋涛介绍，近年来，当地也加大了对天全县中医医院的支持力度，开展“一院三区”建设，先后投入3亿元，建成占地80余亩、业务用房达8万平方米的综合中心。

每天早晨，年近八旬的陈怀炯都按时到天全县中医医院上班，几乎全年无休。诊断、取药、敷药……这位被评为四川省十大名中医的老人，还在治病救人的一线努力工作着。骨科诊疗室外的走廊里，坐满了从各地赶来看病的患者。

对于陈怀炯来说，医者仁心的坚守从未改变。

《 人民日报 》（ 2024年07月04日 07 版）