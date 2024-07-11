查出结节该怎么办（服务窗·体检报告怎么看）

不少人在体检后，报告上显示有结节。什么是结节？如果有结节该怎么办？解放军总医院第二医学中心健康医学科主任徐国纲对此进行了解答。

“结节是医学术语，经常出现的有肺结节、甲状腺结节、乳腺结节，体积稍大的被称为肿物或包块。”徐国纲说，体检报告上的结节不是一种疾病诊断，而是一种影像学表现。

“有人会把结节和肿瘤搞混，误认为结节就是肿瘤。其实这是错误的。”徐国纲认为，结节往往生长速度缓慢，而且多数情况下不伴有明显症状，因为这些结节大多数是良性的。肿瘤的生长速度与良恶性有关，一般良性的肿瘤生长速度慢，而恶性肿瘤则生长迅速且会通过血液、淋巴系统转移。

“体检发现结节不要恐慌。”徐国纲说，要对结节进行定期体检观察，针对不同类型的结节采取不同措施：

肺结节是影像学表现为直径小于3厘米的、局限性的、圆形的或类圆形的病灶。体检发现的肺结节90%以上是良性的，其形成原因可能是炎症、陈旧性改变、良性肿瘤等，极少数的是恶性肿瘤。肺结节直径不到8毫米，短时间内发展为恶性肿瘤的可能性较小，每年复查胸部CT即可；直径大于或等于8毫米，建议受检者到胸外科进行进一步检查，医生会根据结节的部位、大小、形态、密度等进行分类管理，综合决定复查的间隔时间；如果在随访过程中出现结节增大且有毛刺、分叶、结节边界不清、有丰富血供或短时间内结节增长迅速等情况，很有可能是恶性肿瘤，受检者一定要高度重视，应当及时就医。

甲状腺结节是体检中经常遇到的一个问题，成年人发病率约4%。95%以上的甲状腺结节是良性的，不影响甲状腺功能，也不影响人们生活与工作。良性的甲状腺结节，通常无需特殊治疗，定期随访观察即可。如果甲状腺结节在短期内突然增大，有可能是腺瘤囊性变出血所致。如果以前存在甲状腺结节，近期突然出现快速、无痛增大，则应当警惕是否为恶性病变。体检发现甲状腺结节，最好及时到正规医院的普通外科或内分泌科做进一步检查，由专科医生评估并进行相应治疗。

乳腺结节是乳腺组织的一种团块样改变。乳腺是许多内分泌腺的靶器官，所以乳腺结节发生的原因与不良生活习惯、遗传因素、内分泌失调密切相关。大多数乳腺结节都是良性的，乳腺囊性增生、乳腺囊肿、乳腺纤维腺瘤、导管内乳头状瘤都表现为乳腺结节。如果体检时乳腺超声显示，乳腺中存在形态不规则的低回声结节，与周围组织边界不清或模糊、无包膜、血流信号丰富、可见穿支血管、腋窝淋巴结肿大等，则需及时到普通外科就诊，及时治疗。

“保持健康的生活方式可以预防结节。”徐国纲建议，在日常生活中要保持良好的饮食习惯，多吃富含维生素的食物，避免过度劳累和熬夜，适度锻炼，保持乐观的心态，提高身体免疫力。

《 人民日报 》（ 2024年07月11日 13 版）