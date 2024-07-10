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健康“医”点通

强降雨后霉菌作乱 专家支招正确应对

陈子源

2024年07月10日14:11 来源：人民网

正值汛期，全国多地遭遇持续强降雨，潮湿的环境很容易导致霉菌泛滥。霉菌不仅影响家居环境美观，还对人体呼吸系统、皮肤、肠道等有潜在威胁。如何正确应对霉菌？为此，人民网采访了北京大学人民医院肝胆外科主任医师李照。

(责编：王连香、高雷)




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