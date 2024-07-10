2024公立医院高质量发展调研交流总结在福建泉州举行

7月7日，由人民健康和福建医科大学附属第二医院发起的2024公立医院高质量发展调研交流总结在福建省泉州市举行，相关主管部门负责人、医院管理者代表及专家学者通过线上线下相结合的方式，积极建言献策，挖掘和推广典型经验，以点带面推动公立医院高质量发展取得实效。

人民健康公立医院高质量发展研究中心首席专家、清华大学医院管理研究院常务副院长张宗久围绕临床学科建设、检验科技创新、高质量人才队伍、学科精细化管理、优质医疗服务、现代医院管理制度等未来医疗战略的推进重点进行展望。“以临床学科建设为例，要重视尖端医疗技术、国际前沿技术，率先应用新技术、新产品，形成国际优势学科；整合资源、发展临床重点学科集群；优化多院区功能布局，发展主院区医疗、教学、科研、管理功能，推进仓储、库房、基础实验等非核心医疗功能疏解；提升国际影响力和话语权，参与制定国际标准、诊疗规范、技术指南、专家共识”。

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红就“实施健康中国战略推动慢性病防治高质量发展”主题展开分享。“随着社会经济的发展、人们生产生活方式的改变及人口老龄化，慢性疾病已经成为影响健康的重大疾病，给个人、家庭和经济社会带来沉重负担。国家卫生健康委联合多部门印发关于心脑血管疾病、癌症等实施方案，关注超重、肥胖等重大公共卫生问题，联合制定了《‘体重管理年’活动实施方案》，开展全民健康生活方式行动、健康口腔行动等，加强慢病三级预防，多措并举推进慢病防治关口前移和全流程管理”。

国家卫生健康委卫生发展研究中心主任付强分享了“高质量发展视域下的公立医院经济运行思考”。他认为，从需求侧看，公众多层次、多样化、个性化、人性化卫生健康服务需求不断释放，多重健康影响因素交织的复杂状况长期存在；从供给侧看，医疗卫生资源统筹力度仍需加大，服务体系各环节协同性存在不足，跨域医疗较为普遍。在此背景下,要实施更有效率的医保支付，使医疗供给与功能定位、体系整体效能相匹配。

国务院发展研究中心研究员冯文猛对医药卫生体制改革当前面临的形势、近年来医药卫生体制改革的重点及公立医院发展未来的关注方向进行介绍：“在宏观层面，要树立大健康观念，加强防治结合，积极推动以治病为中心向以人民健康为中心转变；在中观层面，要继续推进分级诊疗，借助现代化信息技术，加强医疗机构间紧密协作，注重医养结合；在微观层面，医疗机构内部要进行数字化、适老化改造，建立现代医院管理制度，改善患者就医体验。”

“天津市坚持以人民为中心，通盘考虑医疗服务全流程，调研聚焦‘十三难’问题，解决百姓急难愁盼；坚持需求导向，细致梳理医疗质量管理全过程，构建‘1+6’急救体系，全力保障患者安全；坚持守正创新，将既往工作的有效措施、成功经验与现代医院管理实际相结合。”天津市卫生健康委副主任刘先夺说，下一阶段，天津市将以公立医院高质量发展为目标，统筹多方资源，强化科学管理与信息化支撑，培养专业人才，提升核心医疗服务水平和应急救治能力，做到肩上有责、心中有数、手中有策、行动有方。

福建医科大学附属第二医院党委书记胡建达介绍，该院长期以来践行教书育人与救死扶伤的双使命，在党建、医疗、教学、科研、学科建设、人才培养、医院管理等方面都取得了长足的进步。本次公立医院高质量发展调研交流总结将促进与全国同仁互学互鉴，加强医院内涵建设，推动医院新一轮高质量发展。

“作为福建省‘双一流’建设高校，福建医科大学坚持以高质量党建引领高质量发展，深化医教研协同。接下来将用三至五年时间与泉州市人民政府合作，建设福建医科大学泉州湾研究生科创实践基地和国家级、省级区域医疗中心，并与附属第二医院着力打造医学人才培养、科研和医疗服务的高地，努力为教育强省、健康福建建设提供更加有力的支撑。”福建医科大学副校长陈万金说。

在互动讨论环节，就如何通过监管和评估机制确保医院持续改善医疗服务，如何通过公众参与机制了解并回应群众对医疗服务的需求和期待等问题，江西省卫生健康委医政医管处副处长陈禹、泉州市卫生健康委副主任李招发、莆田市第一医院院长许志扬分享了自己的看法。

李招发介绍，泉州市聚焦群众就医的痛点、堵点、难点，全面梳理问询、诊疗、检验护理、手术管理等多个环节，推出了覆盖地面就医标识、手机院内智能化导航、设立医生手术休息室等一系列既符合医院实际又方便患者的暖心措施，因地制宜打造二十多个创新性暖心服务品牌。

“要提升信息透明度，公开医疗服务项目、社会价格、医生咨询、诊疗流程等医院服务信息，通过医院网站、公众号及各类媒体及时发布医院动态。同时，要积极回应公众关切，重视投诉处置工作，对于患者提出的建议，医院应快速审议、认真分析并及时整改，增强公众对医院的满意度。”许志扬说。

当天下午，“公立医院高质量发展实践探索”“加强专科能力建设 推进医院高质量发展”“科技赋能智慧医院建设 助力公立医院高质量发展”三场主题交流同时展开。