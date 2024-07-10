山西打破数据壁垒 推出新生儿出生诸多事项“一次办”

“山西多部门联合，精简优化新生儿出生后多事项办理流程和申请材料，推出新生儿出生‘一件事’联办服务。”山西省卫健委副主任，山西省疾控局党组书记、局长石秀萍9日介绍。

9日，山西省政府新闻办举行新闻发布会，介绍山西省新生儿出生“一件事”联办服务有关情况。山西省政府新闻办供图

当日，山西省政府新闻办举行新闻发布会，介绍山西省新生儿出生“一件事”联办服务有关情况。

石秀萍介绍，山西每年出生新生儿20万人左右，以往，新生儿家长为新生儿办理《出生医学证明》、预防接种证、户口登记、社会保障卡申领、生育医疗费用报销等事项需要“多处跑、来回跑”，办理时间跨度大，准备材料多。

为此，山西五部门主动跨前一步为民服务，破除工作惯性、重构办理流程，研究制定印发《新生儿“出生一件事”联办服务实施方案》，在山西政务服务网和“山西政务”小程序，开发新生儿出生“一件事”主题模块，将多部门系统数据联通，实现新生儿出生“一件事一次办”。

“与传统模式相比，联办服务办理时间由20个工作日左右减少至不超过4个工作日，递交材料从10份减至3份。”石秀萍介绍，过去，新生儿《出生医学证明》办理需父母线下签字确认，落户需向公安机关提交出生证纸质副页；现在，新生儿出生“一件事”联办服务通过电子证照、人脸识别等功能实现全流程网上数据核验、信息互认，无需办事民众签字确认和提供纸质材料，最大化提升部门效率，便利民众办事。

针对传统事项办理呈现“多系统、分批次”，办事民众跟着窗口跑，办理效能不高等情况。山西认识到系统数据联通、后台信息共享的重要性，新生儿出生“一件事”打通五部门系统，优化去重7个事项的申请表和申请材料，推行共享数据自动调用、个性信息自行填报、申请表单自动生成。

针对人口户籍信息系统保密性强，妇幼健康信息系统对接数据复杂等情况，各部门坚决破壁、联合攻坚，与一体化政务服务平台联通共享，新生儿出生“一件事”实现“一次告知、一表申请、一次提交、一网办理”，全程线上联办，民众办事“最多跑一次”。

截至目前，新生儿出生“一件事”联办服务在山西省晋城市试运行3个多月，全省上线运行近半个月，累计办理一千余件，最快一天办结四证。