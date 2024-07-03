夏季腹泻别大意 专家教你正确防治

夏季是腹泻的高发季节，很多人会出现腹痛、腹泻、恶心、呕吐等症状，起病多急骤。温州医科大学附属第一医院消化内科主任医师陈坛辀在接受采访时表示，别拿腹泻不当回事，严重时会造成人体电解质紊乱、脱水和代谢性酸中毒等。

“导致腹泻的原因有很多，一般包括感染性腹泻和非感染性腹泻。夏季腹泻主要是感染性腹泻，还有就是消化不良、药物相关腹泻等。”陈坛辀介绍，夏季天气炎热潮湿，有利于病原菌的繁殖，食物被污染的可能性较大，容易诱发肠道传染病。同时，夏天人们往往喜凉食、凉水浴等，过热过冷的交替刺激或冷热调节失衡，也会导致胃肠功能受损造成腹泻。

发生腹泻后如何处理？陈坛辀表示，常用的治疗腹泻药物主要分为四类，即口服补液盐、止泻药物、抗菌药物以及益生菌制剂，建议遵医嘱服药。饮食管理方面，腹泻发作期时人体胃肠消化能力严重下降，建议食用流食或者半流食，以细、软、烂食物为主，如粥、烂面条、碎菜等，少食多餐，适当饮用温水或口服补液盐；恢复期应注意腹部保暖、清淡饮食并逐渐恢复正常饮食，可适当补充富含维生素C的食物。

“如果偶尔腹泻且病情不重，一般通过调整饮食、休息、对症治疗，2至3天内症状即可改善。腹泻严重者，尤其是出现脱水、高热、粘液脓血便等较严重症状的，以及免疫力较低的儿童、老人出现腹泻，应及时就医。”陈坛辀强调。

预防夏季腹泻，陈坛辀提醒注意以下几点：保持良好的手卫生，养成饭前便后、加工食品时洗手的习惯，使用肥皂水、洗手液并用流动水冲洗。注意饮食和环境卫生，食物在冰箱内储存时间不宜过长，冷藏过的熟食要加热后食用，外出就餐时要避免食用卫生条件不好的凉菜等。注意劳逸结合，避免受凉、劳累，平衡膳食，合理营养，提高机体免疫力。