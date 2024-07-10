高温下热射病防治是关键 专家：应特别关注独居老人

近期，江浙沪皖一带高温持续，浙江多地最高温逼近40℃。高温天下易中暑，各地医院热射病患者数量有所上升，其中不少是“不舍得开空调”的老年人。专家提醒，要特别关注独居的老年人，提前做好防暑降温的工作，如老人出现不适症状，应尽快送医就诊。

连日来，浙江省中医院湖滨院区急诊科都会接诊数名热射病患者。浙江省中医院急诊科副主任徐华介绍，热射病就是重症中暑，是由于暴露在高温高湿环境中机体体温调节功能失衡，产热大于散热，导致核心温度迅速升高，超过40℃，伴有皮肤灼热、意识障碍及多器官功能障碍的严重急性热致疾病，是中暑最严重的类型，死亡率高达50%。

民众应如何区分普通中暑和热射病？徐华称，先兆中暑与轻症中暑的主要症状是口渴、食欲不振、头痛、头昏、多汗等，重症中暑则包括热痉挛、热衰竭和热射病，其中热衰竭的症状包括大量出汗、极度口渴、恶心呕吐以及体温升高等，此外可能会出现明显的脱水症状，如心动过速、直立性低血压或晕厥。热衰竭也被视为热痉挛和热射病之间的中间过程，如果针对热衰竭的治疗不及时，有可能进一步发展为热射病。

此外在发病类型上，热射病属于一种致命性急症，根据发病时患者所处的状态和发病机制，临床上分为两种类型：劳力性和非劳力性热射病。

浙江省中医院全科医学科副主任医师徐素美提醒，夏季需特别关注独居的老年人。“由于老年人不喜欢开空调，当环境温度、湿度特别高时，他们更容易中暑。子女应尽力帮老人提前做好防暑降温的工作，在家中备足清凉饮料，并准备一些防暑降温的药物。同时，劝说老年人减少外出活动。如老人出现不适症状，应尽快送医就诊，确保老年人在炎热的天气中得到更好的保护和照顾。”

此外，作为热射病发病的高危人群，户外工作者也应注意避免长时间高温下作业，及时补水、补液。如出现身体不适，应转移到阴凉处，降低体温，严重者要立即就医。

从中医角度来看，普通民众应遵循“春夏养阳”的养生原则。夏季阳气易外泄，要做到“少动多静”，每天应规律作息、劳逸结合。可在清晨或傍晚进行散步、太极拳等运动，切忌运动后大汗淋漓，容易耗气伤津，尤忌在烈日下运动。

脾胃为人体后天之本、气血生化之源，夏季人们在饮食上可多选清热利水、健脾祛湿的食材，如荷叶、冬瓜、苦瓜、绿豆、赤小豆、白扁豆、薏苡仁、茯苓等。此外还应保持心情舒畅，避免急躁情绪，必要时可通过静坐来舒缓身心，调整状态。