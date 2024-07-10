破题基层卫生人才“引留难” 浙江探索多项制度改革

如何让更多基层百姓在家门口享受到优质均衡的医疗资源与服务？卫生人才堪称关键。7月9日，记者从浙江省卫生健康委在杭州组织召开的全省卫生健康人才科教大会上获悉，为不断壮大基层卫生人才队伍，浙江目标在三年完成1万名基层医务人员进修学习，并首次启动实施“大学生乡村医生专项计划”。该省还将探索“省编市用”改革，推动基层卫生人才“县聘乡用、乡管县育”改革等，多措并举优化基层医疗力量。

卫生事业的发展，是衡量公共服务可及性的一把标尺。目前浙江全省卫生健康人才队伍总量达到78.6万人。其中32个山区海岛县卫生专业技术人员本科及以上5.22万人，大专学历3.07万人。

在此背景下，瞄准“基层短缺、服务所需、发展所要”，浙江将通过多途径增强基层医疗卫生人才的获得感、成就感。如浙江正分层分类推进基层医务人员进修学习，启动组织医护人员到上级医院进修学习工作，县级医务人员优先选派学科骨干、紧缺专业、临床技术人才，乡镇医务人员优先选派全科、外科、骨科、眼科、康复科、急诊急救等专业技术人才，村级医务人员优先选派基础较弱或从业时间较短的青年医生，实现县、乡镇、政府办村级医疗卫生机构全覆盖。

针对乡村医生年龄老化、学历偏低、引留困难等问题，浙江全力争取浙江省委编办对大学生村医的编制支持，并首次启动实施“大学生乡村医生专项计划”，组织开展浙江全省统一的大学生村医招聘工作，力争到2027年招聘大学生乡村医生500名。

此外浙江还将出台深化卫生职称制度改革实施方案，建立健全不唯论文、不唯头衔，符合医疗卫生行业特点的卫生职称评价机制；分层分类建立医、药、护、技、研、中医、公卫、基层卫生人才职称评价标准。

让更多山区海岛等偏远地区的百姓也能实现“病有良医”，是迈向共同富裕的关键一环。浙江探索“省编市用”改革，首批投入100名员额，着力解决海岛地区招人难问题。为推动县乡村人才有序流动，浙江还将创新岗位聘用和编制使用机制，推动基层卫生人才“县聘乡用、乡管县育”改革，在余姚、苍南、德清、长兴、海盐等地部署开展试点，推动县乡村人才有序流动，提高基层医疗服务水平。