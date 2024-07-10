北京市第十五次妇女代表大会于7月8日、9日在北京会议中心召开。两天来，600余名来自各行各业的代表齐聚一堂，围绕大会工作报告展开热烈讨论并积极建言献策。大会工作报告全面回顾总结了过去五年北京妇女事业和妇联工作发展情况，同时，从六个方面部署了今后五年全市的妇联工作。其中涉及本市将实施巾帼护航“京帆”计划，拓展就业渠道；将探索适老适小的隔代和家庭互助照护模式，助力解决“老老人”“小小孩”问题等。

北京青年报记者从市妇联了解到，过去五年，本市妇女发展总体处于全国领先地位。妇女健康水平持续提升，妇幼健康主要指标保持国际先进水平，孕产妇死亡率降至1.56/10万，创历史最好水平；女性平均受教育年限为12.6年，高等学校在校女生比例为47.3%；女性就业人员占比44.1%，高级专业技术人员中女性占比升至56.9%；市级人大代表、政协委员中女性比例创历史新高，居委会、村委会成员中女性比例分别为73.6%、36.1%，位居全国前列；妇女社会保障覆盖面进一步扩大，城镇女职工各项保险实现应保尽保，居民养老保险和医疗保险水平再创新高。

今后五年，市妇联将在坚持党的全面领导、组织动员广大妇女服务首都高质量发展、守牢家庭工作阵地、抓好维权关爱服务、促进团结凝聚融合、锻造适应中国式现代化要求的北京妇联组织等六大方面发力。

在强化妇女思想政治引领方面，本市将用好首都丰富红色资源，做实“巾帼向党”品牌，深化“强国复兴有我”群众性主题宣传活动，讲好首都妇女奋斗故事。本市还将支持女科技工作者加强科研攻关，围绕人工智能、量子信息、集成电路、商业航天、关键新材料等前沿领域和颠覆性技术勇于探索。

本市将持续推进“乡村巾帼追梦人计划”，支持女企业家、女大学生等入乡返乡投资兴业，持续培树巾帼新农人典型。实施巾帼护航“京帆”计划，拓展就业渠道，有针对性地为女大学生提供创业就业指导服务。探索适老适小的隔代和家庭互助照护模式，助力解决“老老人”“小小孩”问题。以家政进社区为切入点，做响巾帼家政品牌，助力家政服务提质扩容，为妇女和家庭发展减负。

今后五年，本市要加大维护妇女儿童合法权益工作的力度，推动解决隐性就业歧视、家庭暴力等难点问题。用好12338妇女服务热线、婚姻家庭纠纷调解工作站等阵地。持续推进“春蕾计划——梦想未来”北京行动，深化爱心妈妈结对关爱，建立健全赋能支持体系，陪伴留守儿童和困境儿童健康成长。

大会期间，8位来自各行各业的女性大会代表还与媒体面对面，分享了自己取得的事业成就和奋斗历程。