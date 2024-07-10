促进乡村儿童健康成长 维爱公益行动再进安乡

“谢谢你们给我和小伙伴们送来了营养豆奶，我长大后也要向你们学习，用自己的努力帮助乡村的孩子们健康成长。”近日，由中国疾病预防控制中心指导，人民健康、北京康盟慈善基金会发起，维他奶有限公司公益支持的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动再次走进湖南省常德市安乡县，向当地乡村学生捐赠营养豆奶，并开展校园营养健康教育。孩子们纯真的笑容、质朴的感谢，让温暖的火种接续传递。

维爱公益行动再次走进湖南安乡县。（受访者供图）

“良好的饮食习惯是健康生活的基石，对于正处于生长发育关键时期的乡村儿童而言，更是至关重要。”看着孩子们在志愿者的带领下兴致勃勃地学习营养健康知识、参与体育互动游戏，安乡县教育局副局长薛峰感言，“非常感谢‘维爱公益行动’走进安乡，这对于引导孩子们了解健康知识、合理膳食，筑牢乡村振兴的‘营养线’和‘健康线’有非常长远的实际意义。希望社会各界积极参与其中，探索出更多有益于乡村儿童健康成长的路径，提供更多的营养支持和帮助，为孩子们的未来打下坚实的基础。”

“听说你们要来，老师和学生们都很期待。”“通过维爱公益行动，一方面孩子们能够得到美味的营养补充，另一方面我们全体师生也能借此机会学习到专家带来的‘三好’（饮食好、运动好、睡眠好）促健康的相关理念和知识，提高健康素养。”“在丰富多样的实践活动中，也让孩子们加深了对社会公益的认识，在他们心间播撒下一颗爱的种子。”现场，安乡县三岔河中学教职工代表纷纷对此次公益行动表示感谢。

现场，北京康盟慈善基金会代表和同学们围绕营养健康知识开展体育互动，让孩子们在身体力行中牢记体育运动和平衡膳食对于健康成长的重要性。中国疾病预防控制中心慢病管理处副研究员杨一兵现场开起“小课堂”，为孩子们分享营养健康知识，讲台下孩子们踊跃发言、笑声不断。

科普课堂现场。（受访者供图）

科普之余，维他奶员工志愿者带领孩子们进行了一场互动教学，引导孩子们将维他奶包装盒回收利用“变身”为小飞机，在寓教于乐中培养孩子们的合理膳食和低碳环保理念。此外，维他奶员工志愿者还带来了由维他奶纸包盒回收再生制作而成的笔记本。“没想到平时扔掉的纸包盒还能做成笔记本，真是太神奇了！”“原来纸包盒还有这么多妙用，学到了。”孩子们说。

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”，持续走进河北滦平、山西繁峙、贵州大方等全国7省份的11个区县，深入49所学校，捐赠超过300万包营养豆奶，并送去健康科普手册、乒乓球运动器材、图书等爱心物资，直接惠及约7000名儿童青少年。在捐赠营养物资的同时，维爱公益行动也开展了很多线上线下相结合的健康教育活动，普及植物营养知识，增强儿童青少年的健康意识和健康素养，使其形成健康的饮食行为和生活方式。