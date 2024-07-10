连锁餐饮店打出“低价牌”

周一去麦当劳，购买13.9元的“1+1随心配套餐”；周二去塔斯汀，享受会员日的“买一送一”；周三吃汉堡王的“9.9元两件套”；周四吃肯德基的“疯狂星期四”……一些消费者发现，连锁餐饮品牌纷纷推出促销活动，以低价吸引更多顾客。

除了做活动，多个品牌还下调了客单价，探索低价模式。新茶饮品牌喜茶近年来多次下调产品单价。在天津读大学的小刘说：“以前我很少喝喜茶，一杯30元的果茶对大学生来说有点贵。降价后，一杯果茶不到20元，做活动的时候只要11元左右，这个价位我更容易接受。”

中式快餐和火锅也在降价。主打“中式养生面”的和府捞面近日再次宣布降价，其主流产品价格区间下调至16元至29元，部分降幅达32%，同时承诺“只降价不降质”。吉野家推出平价早餐，主食价格在5.9元至8.9元。《中国火锅经营发展报告（2024）》显示，2023年上半年，海底捞人均消费从去年同期的105元下降至102.9元，为2019年以来的最低点；九毛九集团旗下多品牌客单价均下调，太二酸菜鱼从78元调到75元。

对消费者来说，降价让他们更愿意“下馆子”了。在北京常营上班的小周表示，公司附近的连锁快餐店已经成为她的“食堂”，物美价廉的餐品改变了她不爱吃早餐的习惯，早上喝一碗热粥让她感觉一整天都活力满满。

对餐饮企业来说，降价正是为了更好满足消费者需求。艾媒咨询的调查显示，中国消费者对于中式快餐价格的接受程度多在20多元，43.7%的人预算金额在20元以下，85.2%的人可接受价格不超过30元。

近年来，中国餐饮业的总体营收和连锁化程度不断提升。数据显示，2023年，中国餐饮业总收入首次突破5万亿元大关，餐饮业的连锁化率达到21%。假期餐饮消费持续火热，在“五一”假期消费带动下，今年5月重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。

面对日益激烈的市场竞争，餐饮企业开始寻求转型之策。降价是吸引消费者的重要方式之一，但如今的消费者看重质价比，单纯的降价并不足以打动他们。尼尔森IQ中国发布的《2023年中国消费者洞察暨2024年展望》显示，43％的受访者表示严格把控整体花费金额，37％的受访者表示寻求最优品质、更低价格产品。

连锁西餐萨莉亚的火爆正是消费者追求质价比的体现。即使是工作日的晚上，位于北京双桥万达广场的萨莉亚餐厅不到18点就开始排队了。10元的朝日啤酒、12元的披萨、14元的意面、42元的原切牛排……萨莉亚餐品的价格约是其他西餐连锁品牌的一半。在附近上班的小张说：“2个成年人吃一顿晚饭人均不到40元，这西餐真实惠。”据了解，萨莉亚建立了一套垂直化的采购体系，通过精细化管理大大节约供应链成本，提高生产效率，保证餐品质量，做到既有性价比又有质价比。

业内人士指出，消费者的良好体验与认可始终是餐饮企业需要追求的目标。因此，“降价不降质”成了当下餐饮企业的共同选择。企业通过创新菜品、调整菜单结构、提升服务品质等方式，增加产品整体的附加值，以赢得消费者的长期认可。

中国烹饪协会建议，面对激烈的市场竞争，餐饮企业应转变经营思路，抓准消费定位，主动求变，不断向新，推动餐饮行业可持续、高质量发展。实惠的价格是吸引消费者的重要因素，此外更应提升价值创造力，加大人才培养力度，提高餐饮业整体水平，同时通过政策支持激发餐饮消费潜能。