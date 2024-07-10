立足地方疾病特征，集中力量开展攻关

扎西已经第四次来到西藏自治区山南市人民医院了。

“这是非常关键的一次手术机会。”安徽援藏医生、山南市人民医院肝胆胰外科主任吴维看着检查报告对扎西说。

距离扎西确诊肝脏恶性肿瘤已经5年了。5年中，他多次往返于西藏和其他省份求医问药，但是由于病症的特殊性，经历了多次手术和治疗。这给他和他的家庭带来了很大压力。

两年前，扎西抱着试试看的心态来到了山南市人民医院肝胆胰外科。没想到，医生告诉他：“你的疾病，目前在我们医院就可以开展救治。”

这让扎西喜出望外。于是，扎西开启了在山南市人民医院的救治之路——经过一年多的免疫靶向治疗，他终于迎来了最后的关键时刻。

手术室内，吴维和本地医生强巴旦增一起，开始了紧张的手术过程。手术十分复杂，医生们全神贯注，仔细地分离、切除病灶。经过6个多小时的努力，扎西的手术终于顺利完成，目前正在住院恢复。

“能在家门口得到救治，极大地节省了路费和生活上的支出，也便于家人的照料，这让我的治疗之路轻松了许多。”扎西感慨。

扎西的经历不是孤例。“近年来，我们医院肝胆胰外科的治疗能力不断提升，越来越多群众可以从中受益，在家门口享受更好的医疗救治服务。”强巴旦增说。

“科室的发展离不开安徽组团式援藏医疗的长期支持。我们已连续9年派出9名经验丰富的副主任医师支援山南市人民医院的肝胆胰外科。”吴维说。

除了强化本地科室的医疗任务，吴维等人还需要外出支援。山南市人民医院与多个区县医院都建立了医联体，当县一级人民医院遇到困难，市人民医院需要派出医生前往指导。

“主任您好，咱们这里有个急性胆囊病变患者需要你们的支援……”一天值班时，吴维接到了县医院打来的求助电话。在了解病情后，他初步判断患者病情相对严重，需要及时手术。随即，他和科室里值班的同事联系，几人迅速乘车出发，第一时间赶到县城，顺利为患者实施了手术治疗。

“下去支援和巡回诊疗，都是我们工作的重要组成部分。山南地广人稀，很多基层地区医疗能力相对薄弱。能尽量帮助患者在家门口得到救助，是我们的职责所在。”吴维说。

强巴旦增在山南市人民医院工作了近20年，他对科室的变化印象很深——早年间，山南市人民医院底子薄弱，很多基础的疾病都缺乏救治能力。群众往往选择前往拉萨市或其他省份治疗。

组团式医疗援藏启动后，科室里就一直有来自安徽的援藏医生。跟着他们认真学习，强巴旦增的医疗技术不断提高。如今，他已经能独立开展多项治疗技术，成为科室的“顶梁柱”。以强巴旦增为代表的本土医疗团队正在逐步成长，在当地的影响力也在迅速扩大。

“我刚来的时候，发现本地的医疗水平比我想象的好一些。一问才知道，正是我们这些年来打下的良好基础。”吴维笑称，“很多人在援藏时都说是‘师带徒’，我觉得很多时候是‘教学相长’。我们和本地医生相互提高，我们带来新技术，他们也提供本地特有的病例，一起给山南人民带来健康。”

“选择肝胆胰外科作为重点突破口，是我们经过调研本地实际后做出的选择。山南市肝胆胰相关疾病高发，医疗需求较大。”安徽省组团式医疗援藏队领队，山南市人民医院党委副书记、常务副院长夏志强说，“今年以来，我们在大组团中突出小组团，围绕医院年度发展目标和临床诊疗需要，集中选派人员对口支援肝胆胰外科、心内科等重点科室。去年，安徽围绕重点学科选派4批次26名相关领域专家进行短期支援，其中半年期的有4人。”

《 人民日报 》（ 2024年07月10日 13 版）