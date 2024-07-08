长江养老：聚焦“三个一” 让养老金融服务更有温度

随着我国人口老龄化趋势的加速，养老金融已逐渐成为社会关注的热点。中国太保旗下长江养老坚定践行金融工作的政治性、人民性，持续聚焦老年群体的现实需求，以养老金融服务为核心，通过创新养老金融研究、开展养老金融投教、打造一站式综合解决方案等不断丰富养老金融产品供给，为受益人提供全方位服务。

一个中心——校企联动推动养老金融研究和创新实践

作为深耕行业十余年的养老金融专业机构，长江养老始终致力于推动养老金行业的政策研究和创新实践，持续解锁养老金融的投资和服务“密码”。

去年底中央金融工作会议提出做好养老金融大文章的明确要求后，长江养老积极响应，联合复旦大学保险应用创新研究院共建养老金融（保险）研究所，并在公司内部成立养老金融研究中心。

通过校企深度融合和多学科联合科研的新模式，聚焦校企互动、课题研究和人才培养等方面开展合作，将有利于进一步打造养老金融专业研究高地、人才培养基地和交流沟通阵地，推动更多高质量的科研成果转化为新质生产力。

一个IP——将有温度的养老金融投资者教育送到身边

经济上的理性人不一定是投资上的懂行人。虽然大部分的人都知道应该通盘考虑一生的收入和支出，为品质养老做好足够的资金安排。但现实中并不是每个养老金受益人都了解养老保障相关政策、清楚养老金配置逻辑和风险、知道在较长的封闭期内如何使养老金保值增值。

今年以来，长江养老多措并举推动开展养老金融投资者教育，不仅制定发布了《金融教育管理办法》，还主动拥抱网络时代，在官方微信公众号上打造真人养老金融投教IP“江江”，结合“3·15”“5·15”“7·8”等重要金融宣教节点，通过短视频解读养老保障相关政策、宣传反洗钱反欺诈等金融安全知识、提出养老资产配置和养老服务建议等，为受益人送上有温度、有深度、有态度的养老金融知识，收获了一波点赞。

一份方案——乐享中国太保“保险+健康+养老”生态圈

在解决了养老生活“钱从哪里来”的基础上，便捷、有质量的康养服务是老年后“人到哪里去”的关键。近年来，长江养老深度融入中国太保“大健康战略”布局，结合“保险+健康+养老”生态圈建设，努力打造“产品+服务”的养老金融综合解决方案。

目前，长江养老微信个人服务平台是养老金融综合服务的一站式入口，平台可面向年金受益人提供年金领取测算、年金业务查询办理、养老资讯查询、养老规划工具等多种服务。

受益人所在企业可以通过长江养老服务平台，进一步享受到中国太保旗下寿险、健康险、养老投资、医疗健康等其他子公司的重疾就医绿色通道、员工健康关爱计划、视频家庭医生、个人养老金产品和太保家园养老社区等多元服务，获得一站式、全流程的养老服务体验。