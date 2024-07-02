这里的医生会“话”疗

南疆，塔克拉玛干沙漠的边缘。曾经战功卓著的三五九旅部队的休养连，如今的新疆兵团第一师医院，已经发展成为南疆规模最大、设备精尖、学科健全的综合性三甲医院。

走进这家沙漠旁的医院，医护人员最常提到的一句话，便是“‘治心’重于治病”。

“今天，我们的硬件有了很大改善。同时，我们坚持在医院学科建设中融入人性化关怀，用真心、耐心、贴心、诚心对待每一名病患，努力打造一所有温度、有情怀的医院，为患者营造家一般的诊疗服务氛围。”第一师医院院长陈大进说。

“治心”重于治病

“我在网上查过了，医生。”见到医生巩彤彤，患者李文华就开始滔滔不绝说起他在网上查到的资料，脸上满满都是忧虑。

巩彤彤没有打断他，耐心听完了李文华略显杂乱的倾诉和唠叨，对他进行了仔细诊断，判断他的病并不严重。

“你身体没问题，很快就能好。”巩彤彤说，“主要问题是你上网查找病因时，把各种疑难杂症都往自己身上套，产生了很大的心理负担。”

相对于治疗，这位患者更需要的是医生的“话”疗。巩彤彤耐心的心理疏导，打消了李文华的顾虑，他的病情也很快治愈了。

“‘治心’重于治病，一句暖心话胜过一剂良药。”这是巩彤彤刚当医生时，消化内科主任梁新文跟他说的话。

“刚开始，我理解得并不深刻。但一个个活生生的案例，让我深深懂得了这句话蕴含的力量。”巩彤彤说。

王军确诊为胃癌早期，但家属并未告诉他真相，而王军自己有所怀疑，心情非常沉重。主治医生梁新文和家属沟通后，决定告诉患者只是胃部息肉，配合治疗很快就能康复。

“听到这话，王军精神好了许多，治疗效果也比同类病人要好。我这才更深刻理解到——患者的精神状态和情绪，在相当程度上影响着他们的配合程度、治疗效果以及预后。而他们的状态和情绪，很大程度上受到医生话语和态度的影响。”巩彤彤说，此后，他更加注重把“治心”用于行医实践中。

“作为一名医生，不仅要了解患者本身的疾病变化，更要了解患者的心理变化；不仅要减轻他们身体上的病痛，还要带给他们生活的希望和信心。”巩彤彤说，“一台机器坏了，工程师可以不带任何感情地说，修不好了，报废吧。但医生面对的是活生生的患者，而不是没有生命的机器。所以，我们不仅需要精湛的医术，更需要感情投入，去尊重患者、关心患者。”

不只是巩彤彤。在兵团第一师医院，“‘治心’重于治病”已经是所有年轻医生的第一课。

疾病有治疗、心病有调理、心事有人解

“提倡人文关怀是现今医学发展的主旋律。我们从建立机制着手，鼓励资深医生从言传身教入手，让治病更‘治心’成为医生的职业习惯。”陈大进说，面对情况各异的患者，第一师医院提出“双重关注、双重治疗”的救治理念，构建了“疾病有治疗、心病有调理、心事有人解”机制。

“张阿姨，昨晚睡得怎么样，今天腿感觉好些了吗？”“李大爷，您放心，治疗效果很好，病情很稳定。”在第一师医院病房内，询问患者感受、安抚情绪，是医护人员查房时的常态。

前不久，普外科三病区副主任邓立军在查房时，发现患者孙淑珍情绪十分低落。

邓立军在聊完病情后，又细心沟通。绕来绕去说了半天，孙淑珍才不太好意思地讲到，这天是她89岁生日。找到“病因”，邓立军便订了个生日蛋糕，与科室医护人员一起，给老人庆祝生日，为她送上了最真挚的祝福。

“生病住院，本身是一件糟糕的事情。虽然医生护士一直开解，但我就是不开心，有些想不开。”孙淑珍说，“但没想到医生护士们想得这么周全，服务这么细致。这个生日，是我一生中过得最有意义的。”

“孙阿姨的情况比较典型。确诊为乳腺癌后，她心理压力大，情绪低落。为了鼓励她打起精神，以更好的心理状态配合治疗，我们除采取积极的治疗措施外，还注重心理沟通和情绪疏导，让她感受到关怀和温暖。”邓立军说，在科室内部，这样的工作也是治疗的一部分。他们开展过多种多样的医患同乐系列活动，赠送鲜花、送慰问送祝福、邀请患者共同观看励志电影……用暖心服务，为患者增添战胜病魔的力量和信心。

“我愿意和第一师医院的医生们多聊聊天。”患者李春梅曾经做了脑垂体瘤手术，每次看完门诊都舍不得离开。她说：“医生不仅把病情分析得清清楚楚，还通过聊天让我放松心情。听他们说说话，我心情就舒畅多了，觉得也没那么难受了。”

更要关心患者能否回归正常生活

“得了这种病，多数人只能活3到5年。现在老周已挺过6年了，病情很稳定，这得归功于医生的关怀鼓励。”在第一师医院神经内科，“渐冻症”患者周德力的老伴欣慰地说。

2018年，周德力确诊“渐冻症”。从此，老两口就定期到第一师医院神经内科诊疗。

“目前这种病是不可治愈的。但诊断早，通过药物治疗、心理辅导等多种方法联合治疗，可以有效改善患者症状，延长患者寿命。”第一师医院神经内科副主任洪芳说。周德力刚得病的时候也很焦虑，在医生的心理疏导下得到缓解，低落的情绪也很快好了起来。

“或多或少，每个患者都有一些焦虑、压抑等负面情绪。作为医生，不能只关注化验的指标正常了没有、瘤子消失了没有。冷冰冰的数据和指标不是不重要，但我们更要关心患者能否回归到生病前的正常生活。”洪芳认为，“‘治心’重于治病。如果医生只治疗患者身体上的疾病，不去关心患者的心理，不去引导和化解他们的心理障碍，这样的治疗并不完美。”

“焦虑和抑郁状况是住院患者常有的心理问题。我们除了对医护人员进行教育和引导，也在很多细节方面着力，让患者就医过程更加便利和舒适，能引导他们拥有更加正面愉悦的心情。”陈大进说。

比如，第一师医院在南疆地区率先开展床旁结算服务，患者家属带上医保卡到各病区结算员推车旁，就能完成出院结算全部手续，不需要去结算窗口排队等候。“心电一张网”“云胶片”“云医声”、一体化影像中心、远程会诊等系统相继投入使用，也为患者提供了更加高质量、高效率、安全便捷的智慧医疗服务。

（本文提到的患者均为化名）