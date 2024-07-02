吃药就能长出新牙，靠谱吗

面对牙齿意外缺失，人们常常选择种植牙或安装假牙等方式来解决。然而，这些方法并不完美。假牙的使用体验往往不理想，而种植牙不仅价格高昂，还有很多限制条件，且伴有一定的手术风险。

日前有报道称，日本科学家将在京都大学医院启动全球首例牙齿再生药物临床试验。这种药物理论上可促进牙齿“第三次发育”，让缺牙、无牙人士长出新牙。该团队表示，如临床试验顺利，或可在2030年前将这种药物推向市场。

靠吃药就能长出新牙，这真的靠谱吗？对此，科技日报记者采访了北京大学口腔医院口腔修复科副主任医师原福松。

让牙齿“第三次发育”面临挑战

鳄鱼一生要换50次牙，鲨鱼平均一周就换一次牙，为什么人类一生只换一次牙？“这与进化因素和生物适应性密切相关。”原福松说。

人类的牙齿生长会经历两个阶段：乳牙列期和恒牙列期。乳牙和恒牙都源于牙胚的发育。乳牙胚成熟后，其舌侧会形成对应的恒牙胚。乳牙经过大约4年的发育后成熟，随着下方恒牙胚的发育，乳牙牙根慢慢被吸收直至脱落，随后恒牙逐渐发育成熟并长出。一旦恒牙发育完成，就不会再形成新的恒牙胚，因此人的牙齿也不会再替换。

那么利用药物使人类牙齿“第三次发育”真的可行吗？原福松认为：“从理论上来说，牙齿发育起源于牙胚，它由牙源性上皮和间充质共同诱导形成。如果没有这些先决条件，单纯靠药物是不可能使牙齿再生的。”

原福松进一步解释，想让牙齿“第三次发育”，首先面临的挑战是如何让缺牙部位产生牙源性上皮或间充质，即如何引导生成牙胚。但若恒牙已然脱落，前述先决条件均不复存在，这相当于斩断了牙齿“第三次发育”的后路。当前，科研人员只能通过研究干细胞分化或其他方法，来引导生成牙齿发育所需的先决条件。但这一过程目前仍在研究探索中。

“其次，如何在合适的位置让缺牙以合适的形态萌出，也是一个非常关键的问题。”原福松说，即使让牙齿实现“第三次发育”，但如果新长出的牙齿位置或形态不符合要求，那这颗牙齿长出来也没有存在的意义。

牙再生研究助力更多修复方式开发

人类的恒牙数量通常在28至32颗之间，数量多少具体取决于每个人是否长有4颗“第三磨牙”，即俗称的智齿。这些牙齿各司其职，相互配合，缺一不可。任何一颗牙齿的缺失都可能带来健康问题。如缺牙未能及时修复，邻近牙齿由于失去支撑，会逐渐向缺牙位置倾斜，导致牙齿移位、伸长，最终可能使更多牙齿脱落。“若不好好保护牙齿，后果很严重。”原福松说。

长时间缺牙还可能引发其他疾病。中国牙齿健康促进基金会明确表示，与牙齿健全者相比，缺牙人群罹患胃癌、肠癌、心脏病等疾病的概率显著提升。因此，缺牙后需及时采取适合的修复方式。

目前有两种主要的牙齿修复方式，即固定修复和活动修复。“两种修复方式各有所长。作为固定修复方式，种植修复与固定桥修复这两种方式也有各自的优缺点。目前，种植修复已成为大多数缺牙患者首选的修复治疗方式。”原福松说。

在治疗缺牙的相关研究中，也有一些正在探索的方向。原福松介绍，除传统的修复方式外，研究最多的还是牙再生。

当前，牙再生研究主要集中在两大领域：一是基于牙齿发育理论实现全牙再生的研究，目前已有利用动物牙胚中的上皮和间充质细胞，在体外合适的环境中培育成牙齿的案例；二是利用干细胞结合组织工程技术实现牙齿再生。

原福松说，近年来，科研人员利用牙髓干细胞，已实现牙齿中牙髓组织再生及牙周组织再生。同时，利用牙齿上皮干细胞分化出新釉质母细胞，牙釉质也得以再生。尽管目前尚无整个牙齿再生的方法，但科学家们相信，这一目标在不久的将来依然有望实现。（记者 华 凌）