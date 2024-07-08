中国奶业协会“两会一展”在武汉召开

7月3日至5日，中国奶业协会第十五届奶业大会、奶业20强论坛暨2024中国奶业展览会在武汉召开。论坛以“数智赋能引领产业发展增长点 产业融合驱动奶业高质量发展”为主题，旨在推动中国奶业科技创新、数智化转型和产业融合发展，进一步扩大奶业宣传和推动消费提升，实现奶业高质量发展和全面振兴。

中国工程院院士、中国奶业协会副会长沈建忠表示，“两会一展”每届的主题都紧扣时代脉搏，紧盯行业发展，具有特别深远的引领性、导向性和前瞻性。今年“数智赋能引领产业发展增长点 产业融合驱动奶业高质量发展”，旨在抓住数智赋能和科技创新这一关键核心，重在产业融合这一重要举措，打造新增长点，扎实推进高质量发展。

我国奶业展现强大韧性

会上，工业和信息化部消费品工业司二级巡视员谢立安提供了一组数据：2023年，全国规模以上企业乳制品产量3054.6万吨，同比增长1.6%。全国规模以上乳制品企业654家，主营业务销售总额4621亿元，同比增长2.57%，高于食品制造业平均2.55%的增速。奶业整体形势回稳向上，市场信心稳步回升。“成绩得来不易，充分彰显了我国奶业的强大韧性、深厚潜力和充足活力。”

国家市场监督管理总局食品生产安全监督管理司副司长杜跃军表示，站在新的历史起点，奶业20强企业要团结带领全行业严格落实食品安全主体责任，不断提升奶业质量效益和竞争力，持续推进乳品质量产业高质量发展。

农业农村部副部长马有祥发表主旨报告，他表示，党的十八大以来，我国奶类生产实现跨越式增长，乳品质量比肩发达国家水平，国产乳品重获消费信任。奶业综合生产能力实现全面提升，取得了历史性成效。他指出，当前奶业形势仍然十分严峻，纵向看，产业链一体化发育不足。横向看，乳品供需适配度亟待提高。

中国奶业综合素质持续增强

会上，《中国奶业质量报告（2024）》（简称：报告）正式发布，中国奶业协会原副会长兼秘书长刘亚清对报告进行解读。报告指出，2023年，中国奶业生产能力继续提高，产业综合素质持续增强，质量安全水平高位再提升，国产品牌美誉度和国际竞争力逐步增强。主要表现在以下几个方面：

一是乳品量质持续双升。全国奶类产量4281.3万吨，同比增长6.3%；乳制品产量3054.6万吨，同比增长3.1%。全国生鲜乳抽检合格率100%；乳制品总体抽检合格率99.87%；生乳中乳蛋白、乳脂肪等质量安全指标达到较高水平；菌落总数、杂质度和体细胞监测平均值分别符合国际和欧盟限量标准；三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续15年保持100%。

二是产业素质加快提升。全国存栏百头以上规模养殖比例达到76%，同比提高4个百分点。奶牛平均单产9.4吨，较去年增加200千克；规模牧场99%以上配备全混合日粮搅拌车，原料奶生产100%实现机械化挤奶。

三是消费回升态势显现。规模以上乳制品加工企业主营业务收入4620.9亿元，同比增长2.6%，人均乳制品消费量42.4千克，比上一年增涨0.4千克；奶业主产省生乳收购平均价3.84元/千克，同比下降7.7%。四是民族奶业竟争力持续增强。2023年，国产奶与进口奶抽检数据显示，黄曲霉素M1符合中国、美国及欧盟限量标准，铅、铬、汞、砷等污染物指标合格率100%；国产奶的乳铁蛋白、β-乳球蛋白和糠氨酸等指标均优于进口同类产品。

构筑科技创新数智化发展新高地

为充分展示奶业取得的重大科技创新成果，精心搭建科技成果转化桥梁，中国奶业协会开展了奶业重大科技创新成果征集工作。中国农业科学院原党组书记、中国奶业协会战略发展工作委员会名誉副主任陈萌山宣读了《关于公布<2024奶业重大科技创新成果>入选单位名单的通知》。通知指出，根据征集工作要求，经自主申报、秘书处审核和专家评审等环节，最终评定，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所王加启等人完成的“奶牛用红三叶草提取物新饲料添加剂创制”、中国农业大学李胜利等人完成的“奶牛母子一体化营养调控和标准化养殖技术开发与应用”、中国农业科学院饲料研究所李秀波等人完成的“奶牛高发病防治系列新兽药创制与应用”和中国农业大学王战辉等人完成的“乳品中重要危害抗体精准创制及快检产品研发”等41个项目入选2024奶业重大科技创新成果。

为了展示中国奶业科技创新成就、数智化改革成效，中国奶业协会组织编撰《中国奶业科技创新与数智化转型典型实践案例集》，伊利、蒙牛、光明乳业、君乐宝、飞鹤、现代牧业、完达山等48家奶业企业实践案例入选《中国奶业企业科技创新与数智化转型典型实践案例集》。其中，以飞鹤为例，其在研发创新中坚持长期、战略性规划和投入，仅2023年，飞鹤共提交专利申请226件，获授权专利130件。2018年至今，飞鹤获得国内外技术专利授权480余项，在母乳研究、营养研究、原料开发、临床研究等方面取得突破。

深入实施创新驱动发展战略，为中国奶业科技创新和数智化转型提供战略思路、方向和路径，中国奶业协会起草发布《中国奶业科技创新指导意见》和《中国奶业数智化发展意见》，加快培育新质生产力。中国工程院院士、中国奶业协会副会长任发政解读了《中国奶业科技创新指导意见》。《指导意见》明确，到2030年奶业科技创新水平总体达到世界先进水平的主要目标。同时，围绕夯实基础研究根基，突破关键核心技术，聚焦数智转型赋能等6大方面，提出了21项重点任务。

原农业部党组成员、中国奶业协会战略发展工作委员会名誉副主任毕美家解读了《中国奶业数智化发展意见》。《发展意见》明确，到2030年我国奶业数智化基础支撑体系基本建立，数智技术在智慧牧场、智能工厂、数字营销等领域实现规模化应用，全产业链生产效率、产品质量及效益全面提升，整体竞争力稳步提高。奶业企业通过数智化转型不断发展成熟，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造10家以上具有引领带动作用的奶业产业链龙头企业。

敏锐抢抓数字经济发展重要机遇，发挥大数据推动行业高质量发展重要作用，中国奶业协会潜心构建中国奶业大数据平台。据介绍，中国奶业大数据平台是由中国奶业协会联合行业主要业务主体共同搭建的奶业数智化平台。拥有丰富持续稳定的数据来源，包括政府部门、专业机构、生产企业、国际组织，实现千万级年度增量、汇聚亿级数据存量。形成的奶业全产业链数据库，涵盖奶畜养殖、乳品加工、市场消费、供应商、国际贸易。

多路径助推奶业消费提升

在“健康中国”“扩大内需”双重战略背景下，为深入推进国民营养计划和健康中国合理膳食行动，国民营养健康指导委员会办公室制定发布《“减油、增豆、加奶”核心信息》。中国奶业协会迅速响应、研究制定专项行动方案，联合营养相关机构、地方奶协、乳品企业、媒体资源等多方力量，加大科学食奶宣传推广力度。

中国农业科学院原党组书记、国家食物与营养咨询委员会主任、中国奶业协会战略发展工作委员会名誉副主任陈萌山介绍了《全民科学食奶“壹拾佰仟万”专项行动方案》。《方案》涉及三方面核心内容，一是提出“壹拾佰仟万”工作思路，策划“一项”科学食奶推广行动，联合“十家”相关单位发布“科学食奶 优享健康”倡议，筛选“百名”科学食奶推广大使，走进三四线城市和农村地区“千个”场所（社区、养老院、医院、学校、企业、部队、机关等），覆盖“百万”家庭和“千万”人群。二是明确六大行动目标，开拓一条科学食奶推广新路径，培育一批科学食奶推广骨干人才，推动一波专业化、精细化、功能化乳制品落地，形成一套可复制可推广的推广经验，促使科学食奶理念更加深入人心，全民营养素养水平进一步提升。三是策划开展六项重点工作，举办专项行动启动仪式、联合发布“科学食奶 优享健康”倡议、设计制作科学食奶系列科普海报、集中推介优秀乳制品品牌、筛选发布首批科学食奶推广大使名单、推动专项行动在全国范围内全面铺开等。

中国奶业协会副秘书长张智山，国家食物与营养咨询委员会秘书长、农业农村部食物与营养发展研究所所长王加启，中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强，中国营养保健食品协会执行副会长厉梁秋，中国营养学会副理事长刘烈刚，中国学生营养与健康促进会副会长刘永胜，中国农业大学营养与健康研究院副主任郭慧媛，伊利集团副总裁徐克，蒙牛集团副总裁顾瑞珍共同宣读了倡议书。

为满足新消费升级需求，促进奶业高质量发展，中国奶业协会联合多家相关单位，共同向全社会发起“科学食奶 优享健康”倡议。活动现场，中国奶业协会原副会长兼秘书长刘亚清宣读了首批百名科学食奶推广大使名单。同时提出，各入选人员要严格按照《全民科学食奶“壹拾佰仟万”专项行动方案》要求创新开展科学食奶知识推广活动。为全力推进该行动落地，中国奶业协会向社会推出首批百名科学食奶推广大使并设计科学食奶系列科普海报。

奶业大会、奶业20强论坛和中国奶业展览会由中国奶业协会主办，是行业规模和影响力最大的会议和展览。大会同期，举办了共计十七场高端论坛和专题研讨会。2024中国奶业展览会，参展企业530余家，展位面积约10万平方米，范围涵盖奶业全产业链的各个环节，从种植、养殖、繁殖育种、机械设备、动物保健到乳品加工、包装、运输、消费、贸易等高精尖的产品展示，展会设置有中国奶业20强展区、国家展团区、专业展区等。（沈美）