直播预告：关于血糖波动 为何“稳”那么重要？

糖尿病是一种以高血糖为特征的慢性代谢性疾病，有症状不明显、发病率高、并发症隐秘、多种代谢病聚集等特点，严重影响生命健康。由于城市化、老龄化等因素，我国糖尿病患病率呈上升趋势。为何稳定血糖水平对患者来说至关重要？近年来是否涌现新的治疗方式或研究成果？

7月9日16:00-17:00，北京医院内分泌科主任潘琦将做客“人民好医生”客户端直播间，为大家详细讲解糖尿病相关科普知识。

专家简介

潘琦，医学博士，主任医师，博士研究生导师，北京医院内分泌科主任。任中华医学会糖尿病学分会糖尿病监测与治疗技术学组副组长、中国老年保健研究会老年骨质疏松分会秘书长、中华医学会老年医学分会内分泌学组副组长、北京医学会糖尿病分会副主任委员等。

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